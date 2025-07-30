В течение суток 30 июля на фронте зафиксировали 159 боевых столкновений. Больше всего атак оккупанты провели на Покровском, Новопавловском и Лиманском направлениях.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также РЭБ не помогла: операторы СБС уничтожили дорогостоящую российскую технику Какова ситуация на фронте на вечер 30 июля? На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка.

украинские защитники остановили десять атак противника в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Каменка. На Купянском направлении оккупанты совершили пять наступательных действий на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска.

оккупанты совершили пять наступательных действий на позиции наших защитников в районах населенных пунктов Кондрашовка, Загрызово и в направлении Купянска. На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполовка в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Ольговка, Ямполь.

в течение суток российские захватчики 18 раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Новый Мир, Редкодуб, Ямполовка в сторону населенных пунктов Дроновка, Шандриголовое, Ольговка, Ямполь. На Северском направлении Силы обороны отбили восемь вражеских атак вблизи Серебрянки, Выемки и Федоровки.

Силы обороны отбили восемь вражеских атак вблизи Серебрянки, Выемки и Федоровки. На Краматорском направлении зафиксировано шесть боестолкновений. Оккупанты пытались продвигаться в районах Часового Яра, Миньковка, Новомарково и в направлении Бондарного. Одно боестолкновение продолжается.

зафиксировано шесть боестолкновений. Оккупанты пытались продвигаться в районах Часового Яра, Миньковка, Новомарково и в направлении Бондарного. Одно боестолкновение продолжается. На Торецком направлении россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Белой Горы и Плещеевки. Наши воины остановили 12 наступательных действий врага, еще одно боестолкновение продолжается.

россияне 13 раз атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов Торецк, Александро-Шультино, Щербиновка, Александро-Калиново, в направлении Белой Горы и Плещеевки. Наши воины остановили 12 наступательных действий врага, еще одно боестолкновение продолжается. На Покровском направлении оккупационные войска 49 раз пытались прорвать оборону украинских защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Федоровка, Новоэкономичное, Луч, Лысовка, Зверевка, Котлиное, Удачное, Ореховое, в направлении населенных пунктов Бойковка, Новопавловка, Покровск, Родинское, Красный Лиман, Новоукраинка, Дачное. Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 83 оккупанта, из них 59 – безвозвратно. Также уничтожен один мотоцикл и восемь беспилотных летательных аппаратов оккупантов,

– говорится в сообщении. На Новопавловском направлении россияне 22 раза атаковали в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Малиевка, Федоровка, Шевченко, Новополь. Наши защитники успешно остановили все вражеские атаки.

россияне 22 раза атаковали в районах населенных пунктов Запорожье, Комар, Перестройка, Поддубное, Малиевка, Федоровка, Шевченко, Новополь. Наши защитники успешно остановили все вражеские атаки. На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье.

Силы обороны отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Малиновка. Враг нанес авиационный удар по населенному пункту Белогорье. Один раз враг атаковал на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни.

– оккупанты пытались продвинуться в районе населенного пункта Плавни. На Приднепровском направлении россияне провели три безрезультатные атаки.