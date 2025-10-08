Боевые действия дошли до Днепропетровщины, ВСУ ведет оборону уже на территории области. Официально Украина подтверждает, что боевые действия ведутся в двух громадах Днепропетровской области – Межевской и Новопавловской.

Корреспондент Ukrainian Witness Виктория Пинчук сняла сюжет с передовой, где пообщалась с военными 505-го батальона и 37-й бригады морской пехоты, передает 24 Канал.

Смотрите также От оккупантов зачистили село Январское на Днепропетровщине: ВСУ показали успешный штурм

Какие цели преследуют россияне на Днепропетровщине?

По данным аналитического проекта DeepState, оккупанты продвинулись на один километр возле населенного пункта Дачное, на 300 метров возле Филиала и на 400 метров возле Ивановки. Речь идет о населенных пунктах, расположенных вблизи административной границы области. Официально боевые действия ведутся в двух громадах Днепропетровской области – Межевской и Новопавловской.

Начальник штаба 505-го батальона Андрей подтвердил, что российские войска уже пробираются малыми группами. По его словам, противник стремится выйти на админграницу для накопления живой силы, вооружения и военной техники и соответственно двигаться по разным направлениям – вглубь Днепроперовщины, на Запорожье и Покровск. "Технику они не применяют от слова "вообще", – отмечает начальник штаба.

Сюжет Ukrainian Witness с Днепропетровщины

Украинские защитники удерживают оборону по правому берегу реки Волчья. Эта река играет роль отсечного рубежа, ведь противнику труднее просочиться за передний край. По словам российских пленных, основная задача оккупантов – сосредоточиться в Филиевском лесу и продвигаться вглубь. Ведь в лесистой местности проводить боевые действия трудно.

"Противнику крайне важно прийти в Новопавловку... потому что это прямая дорога на Межевую. Межевая – это Покровск, закрытое кольцо", – объяснил начальник штаба. Переправляются оккупанты через реку исключительно в военной форме, без амуниции, используя обычные канаты и мусор для повышения плавучести.

По словам военных, россияне несут колоссальные потери – пришлось заменить уже несколько подразделений на этом направлении.

Начальник группы беспилотных систем 505-го батальона Иван объясняет, что река как естественный барьер дает украинским силам определенное преимущество в сдерживании врага. Многие оккупанты, по его словам, уничтожены именно во время форсирования водоема. По убеждению военного, цель россиян – пойти дальше.

"Я думаю, это уже не идет речь об админгранице. Они просто пытаются продвинуться вперед – настолько насколько смогут. Как мы видим ситуацию немножко ниже нас – со стороны Запорожского направления – они просто продвигаются вперед. Там они уже вышли за админграницу Днепропетровской области. Поэтому я не знаю, нужно ли уже говорить, что они ставят себе за миссию выйти только на админграницу. Я думаю, что задача – идти дальше", – говорит он.

Редакция сайта 24 Канала собирает средства на машину для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатить 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее - здесь.

Какая ситуация на Днепропетровщине?