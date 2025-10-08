"Прямая дорога на Покровск": почему россияне штурмуют Днепропетровскую область
- Российские силы продвинулись на несколько сотен метров в Днепропетровской области возле населенных пунктов Дачное, Филиал и Ивановка, пытаясь выйти на админграницу.
- Украинские военные удерживают оборону по правому берегу реки Волчья, которая служит барьером, сдерживая продвижение россиян, которые несут значительные потери.
Боевые действия дошли до Днепропетровщины, ВСУ ведет оборону уже на территории области. Официально Украина подтверждает, что боевые действия ведутся в двух громадах Днепропетровской области – Межевской и Новопавловской.
Корреспондент Ukrainian Witness Виктория Пинчук сняла сюжет с передовой, где пообщалась с военными 505-го батальона и 37-й бригады морской пехоты, передает 24 Канал.
Какие цели преследуют россияне на Днепропетровщине?
По данным аналитического проекта DeepState, оккупанты продвинулись на один километр возле населенного пункта Дачное, на 300 метров возле Филиала и на 400 метров возле Ивановки. Речь идет о населенных пунктах, расположенных вблизи административной границы области. Официально боевые действия ведутся в двух громадах Днепропетровской области – Межевской и Новопавловской.
Начальник штаба 505-го батальона Андрей подтвердил, что российские войска уже пробираются малыми группами. По его словам, противник стремится выйти на админграницу для накопления живой силы, вооружения и военной техники и соответственно двигаться по разным направлениям – вглубь Днепроперовщины, на Запорожье и Покровск. "Технику они не применяют от слова "вообще", – отмечает начальник штаба.
Сюжет Ukrainian Witness с Днепропетровщины
Украинские защитники удерживают оборону по правому берегу реки Волчья. Эта река играет роль отсечного рубежа, ведь противнику труднее просочиться за передний край. По словам российских пленных, основная задача оккупантов – сосредоточиться в Филиевском лесу и продвигаться вглубь. Ведь в лесистой местности проводить боевые действия трудно.
"Противнику крайне важно прийти в Новопавловку... потому что это прямая дорога на Межевую. Межевая – это Покровск, закрытое кольцо", – объяснил начальник штаба. Переправляются оккупанты через реку исключительно в военной форме, без амуниции, используя обычные канаты и мусор для повышения плавучести.
По словам военных, россияне несут колоссальные потери – пришлось заменить уже несколько подразделений на этом направлении.
Начальник группы беспилотных систем 505-го батальона Иван объясняет, что река как естественный барьер дает украинским силам определенное преимущество в сдерживании врага. Многие оккупанты, по его словам, уничтожены именно во время форсирования водоема. По убеждению военного, цель россиян – пойти дальше.
"Я думаю, это уже не идет речь об админгранице. Они просто пытаются продвинуться вперед – настолько насколько смогут. Как мы видим ситуацию немножко ниже нас – со стороны Запорожского направления – они просто продвигаются вперед. Там они уже вышли за админграницу Днепропетровской области. Поэтому я не знаю, нужно ли уже говорить, что они ставят себе за миссию выйти только на админграницу. Я думаю, что задача – идти дальше", – говорит он.
Какая ситуация на Днепропетровщине?
По данным DeepState, недавно враг оккупировал село Малиевка, что в Синельниковском районе Днепропетровской области. Также россияне продвинулись вблизи Новоивановки, Вороного, Охотничьего и Белой Горы.
Ранее в ВСУ сообщали о остановке наступления врага на Днепропетровщине. Так, за 4 октября ни одного продвижения оккупантов не зафиксировано.