Война России против Украины продолжается уже почти третий год. Несмотря на экономические проблемы и другие вызовы, с которыми сталкивается российская общественность, она до сих пор поддерживает агрессивные планы Кремля на высоком уровне.

Так, 6 февраля Российский центр изучения общественного мнения обнародовал результаты опроса 1600 россиян, проведенного с 28 января по 2 февраля. Он показал, что 67 процентов опрошенных людей поддерживают войну России в Украине, а 65 процентов считают, что война "идет хорошо" для России, передает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Настроения россиян еще могут измениться

Директор по политическим исследованиям центра Михаил Мамонов заявил, что общественность требует быстрого, благоприятного завершения войны и поддерживает меры, направленные на достижение этих целей, одновременно возмущаясь неудачами России, такими как вторжение Украины в Курскую область, медленные территориальные продвижения и экономические трудности.

Выводы организации, вероятно, отражают взгляды и нарративы Кремля и, очевидно, завышают уровень поддержки войны гражданами. Эти результаты получены на фоне роста потерь, споров российского командования и огромного экономического давления на российскую экономику во время войны.

В Институте изучения войны считают, что новые успешные украинские контратаки в Курской области также могут негативно повлиять на отношение российской общественности к войне в ближайшие недели.