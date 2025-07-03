Более 50 атак на Покровском направлении и обстрелы Курщины: карта боевых действий 3 июля

Российская армия наступает на разных направлениях фронта. Однако Силы обороны наносят мужественный отпор врагу.

Всего за прошедшие сутки на фронте произошло 185 боестолкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какова сейчас ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили 13 атак россиян. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 9 авиационных ударов, сбросили 19 управляемых авиационных бомб и совершили 360 артиллерийских обстрелов, в том числе 19 – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 25 раз пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников в районе Глубокого, Зеленого, Волчанска, Мелового, Амбарного и в сторону Митрофановки и Малой Шапковки.

Оккупанты пытались прорвать оборону в районе Волчанска: ситуация на карте

На Купянском направлении произошло девять российских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Колесниковка, Загрызово, Зеленый Гай и в направлении Петропавлики.

На Лиманском направлении российские военные атаковали 18 раз, пытаясь вклиниться в украинскую оборону вблизи населенных пунктов Редкодуб, Торское, Грековка, Григорьевка, Зеленая Долина, Ямполовка, Карповка, Колодязи и в направлениях Чернещины, Шандриголово, Среднего и Нового Мира.

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки оккупантов в сторону Федоровки и Выемки.

На Краматорском направлении россияне пять раз атаковали в направлении Бондарного, Маркового и в районе Часового Яра.

На Торецком направлении враг атаковал 11 раз вблизи Торецка, Дилиевки, Щербиновки, Петровки, Русиного Яра и в направлении Плещеевки.

Российские военные атаковали возле Торецка: ситуация на карте

На Покровском направлении украинские защитники остановили 58 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Попов Яр, Полтавка, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Удачное, Котлино, Новониколаевка, Новосергиевка, Дачное, Алексеевка, Ореховое и в сторону Владимировки, Новопавловки, Разино, Молодецкого.

Россияне штурмуют Покровское направление: смотрите на карте

На Новопавловском направлении оккупанты атаковали 19 раз в районах населенных пунктов Запорожье, Ялта, Мирное, Поддубное и Шевченко.

На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил.

На Ореховском направлении оккупационные войска один раз штурмовали позиции Сил обороны в районе Каменского.

На Приднепровском направлении украинские защитники успешно остановили две вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок россиян.