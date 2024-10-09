Может начаться с мелочи: что способно переломить ход войны

За более чем 2 года войны Россия понесла немало потерь, но не все они очевидны для рядового населения. Зато властная верхушка осталась фактически безнаказанной и до сих пор верит, что страна-агрессор может победить.

Россия понесла огромные экономические, человеческих потерь, но зато власть только обогатилась. Такое мнение 24 Каналу высказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий, отметив, что теперь все пытаются заработать на военно-промышленном комплексе.

Смотрите также WP сообщает, что Трамп мог говорить с Путиным в 2024 году: в Кремле отрицают

Жалеют ли россияне о начале войны

Конечно, даже верхушка столкнулась с санкциями, блокировкой, но эти ограничения не являются такими критическими. Поэтому большинство до сих пор думает, что война – это якобы лишь временные неудобства, которые когда-то закончатся. А пока можно обогащаться на ВПК.

Если бы эти люди знали, что после войны их ждет трибунал, пожизненные заключения, конфискация всего имущества – они бы задумались, но сейчас этого не происходит,

– отметил Андрей Городницкий.

Владимир Путин продолжает убеждать всех, что Россия якобы сильнее, чем все другие страны. К сожалению, в Европе и США некоторые политики до сих пор в это верят. Они говорят, что Россию якобы нельзя победить. Хотя Украина на поле боя показывает, что это совсем не так.

"После войны россияне в любом случае пожалеют, что все это начали. Необратимые процессы уже запущены, но они пока этого не понимают", – подчеркнул политический эксперт.

Что может стать переломным моментом

Часть экспертов считает, что это будет возвращение Крыма. С этого момента для России начнется обратный отсчет. Впрочем, по словам Андрея Городницкого, должен состояться целый ряд событий. Потеря определенных территорий для большинства россиян не является чем-то весомым, потому что они даже не знают всех своих областей и того, что там происходит.

Должен быть фактический проигрыш идеологии, когда они поймут, что их идеология проиграла. Это будет кардинальное изменение подхода к ситуации, когда россияне начнут понимать, что такое демократия и как она работает.

Как только переломится российский шовинизм, изменится политика – россияне поймут, что проиграли. Это может быть что угодно, даже мелкая деталь, необязательно Крым, а смерть лидера или что угодно, что покажет, что они небольшие. Тогда будет фактический проигрыш в войне и вообще переломный момент,

– подчеркнул доктор философии.