Когда ВСУ смогут зайти на Крымский полуостров: эксперт допустил условия

Украина обязалась не применять американское оружие по целям на территории России. Однако временно оккупированный Россией Крымский полуостров – украинский.

Так что когда говорят о Севастополе или о военных базах в Крыму – это бывшие военные базы Украины. И мир их признает таковыми юридически. Об этом в эфире 24 канала сказал директор программ практической политики Института политического образования Александр Солонтай.

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По его словам, у мира нет вопросов Украины относительно применения украинцами оружия по территории Крыма и Севастополя, по материковой территории.

И подчеркнул, что для украинцев это просто необходимость, чтобы освобождать наши территории.

"Сейчас в рамках спецоперации по освобождению наших терриории, по подготовке к этим вещам мы видели как украинские Вооруженные Силы уничтожают российские склады в Херсонской области, отрезают коммуникации, мосты, поставки и логистические цепочки", - пояснил Солонтай.

Когда ВСУ смогут зайти в Крым

Как считает Солонтай, сомнение в том, как далеко Украина может зайти – он не касается ракет.

Это вопрос о физическом проникновении наших вооруженных сил на территорию Крымского полуострова. Во-первых, это очень тяжело. А во-вторых, пожалуй, это будет осуществляться уже после того, как ВСУ выйдут на грань 23 февраля 2022 года.

– считает специалист.

Для начала нужно освободить Херсонскую, Запорожскую область, выйти на границу временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и тогда встанет вопрос продолжения операции по освобождению.

"На этом втором этапе, видимо, Крым снова будет отложен. Первоочередно будут увольнять Донецк и Луганск. А потом уже соответственно будет операция по освобождению полуострова", - подчеркнул Солонтай.

И тогда она будет иметь не только военный компонент, но и многие другие.

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