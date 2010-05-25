Укр Рус
24 Канал Новости Украины Массированная атака по Украине, взрывы в ряде областей: хронология 1187 дня войны
25 мая, 07:19
10

Массированная атака по Украине, взрывы в ряде областей: хронология 1187 дня войны

Ирина Марцияш

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1187 день. Страна-агрессор не оставляет попыток захватить украинские территории и осуществлять террор гражданского населения нашей страны. Силы обороны продолжают давать отпор по всей линии фронта.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 25 мая, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Враг продвинулся на нескольких направлениях и формирует условия для наступления на Константиновку: карты ISW

 
06:36, 25 мая

Россияне атаковали Хмельницкую область

В ОВА сообщили, что сегодня ночью Хмельницкая область была под вражеским российским обстрелом, в результате которого подверглась разрушениям гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

По предварительной информации, к сожалению, четыре человека погибли. Пять человек получили осколочные ранения и находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.

Разрушены шесть частных жилых домов, более 20 домов повреждены. Повреждены окна в учебном заведении, коммунальный транспорт.

05:39, 25 мая

Мэр Конотопа рассказал об обстреле города

  • Это был самый массированный и комбинированный удар по Конотопу, пожалуй, со времен 2-й Мировой.
  • Жертв и раненых по состоянию на сейчас нет.
  • Разрушен и так разрушенный объект инфраструктуры города в одном из микрорайонов. Уничтожены даже деревья на территории.
  • Разрушений и повреждений жилого сектора, по состоянию на данный момент, не зафиксировано.
  • Частично обесточены некоторые улицы города, но уже в ближайшие часы должно все восстановиться.
05:32, 25 мая

В Киевской области есть погибшие и много пострадавших после ночной массированной атаки врага

К сожалению, в результате вражеской атаки на Киевщине этой ночью погибли три человека.

Два человека были обнаружены во время тушения пожара в Обуховском районе. Еще один человек погиб в Бучанском районе.

Также есть 10 пострадавших.

05:19, 25 мая

В Тернополе "Калибр" попал в промышленное предприятие

В ОВА сообщили, что в 02:56 в городе Тернополь (промзона) в результате попадания (предварительно крылатой ракеты "Калибр") частично повреждено здание одного из промышленных предприятия с последующим возгоранием.

Продолжается тушение пожара и проводятся другие мероприятия по ликвидации последствий ЧС. Информация о пострадавших не поступала.

Повреждены окна в домах на прилегающей территории.

01:40, 25 мая

Взрывы слышали в Одессе и Харькове.

01:07, 25 мая

Россия под атакой БПЛА

Россияне снова жалуются на взрывы. Под удар якобы попали несколько городов – в том числе Москва и Елец.

00:50, 25 мая

Взрывы прогремели в Николаеве, также в Конотопе Сумской области.

00:03, 25 мая

Россияне говорили, что безусловное прекращение огня неприемлемо, – Кислица о переговорах в Стамбуле

Делегация страны-агрессора несколько раз в течение встречи заявляла: "Безусловное прекращение огня категорически неприемлемо".

00:01, 25 мая

Россия может напасть на НАТО

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что до 2030 года Россия может осуществить нападение на страны НАТО. Кремль не готов к долгосрочному миру, поэтому нужно быть готовыми к любым сценариям.