МиГ-29 ВСУ разрушил мост под Юнаковкой
- Украинский МиГ-29 нанес удар по мосту вблизи Юнаковки на Сумщине, сделав невозможным переправу военной техники.
- Это уже третий удар по этому объекту, в результате которого была разрушена бетонная плита моста.
Украинский МиГ-29 нанес удар по мосту вблизи Юнаковки в Сумской области. Переправа военной техники через него теперь невозможна.
Это уже третий удар по этому объекту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Подсолнух".
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Что известно об авиаударе ВСУ по мосту возле Юнаковки?
Бригада ландшафтных дизайнеров Воздушных Сил разбила мост вблизи Юнаковки в Сумской области,
– говорится в сообщении.
Уже в третий раз украинский МиГ-29 попадает по мосту. Бетонная плита была разрушена, что делает невозможным переправу автомобильной и тяжелой техники.
ВСУ ударили по мосту вблизи Юнаковки: смотрите видео
Напомним, украинские Воздушные силы используют рассредоточение и мобильность для защиты своих самолетов F-16, в частности мобильные комплексы на грузовиках вместо стационарных баз. По мнению американского генерала Джеймса Хекера, Украина потеряла относительно мало своих самолетов на земле, потому что "они очень редко взлетают и приземляются на одном и том же аэродроме.