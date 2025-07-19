Зашли 4 батальона: в ОК "Юг" рассказали о новом полку Путина, который воюет в Украине
- Путин поручил мобилизовать дополнительно 30 тысяч россиян, один из полков присоединился к оккупантам на юге Украины.
- Новый мотострелковый полк, сформирован в Чечне, состоит из 4 батальонов и является подкреплением для российских подразделений со значительными потерями.
Российский диктатор Владимир Путин поручил мобилизовать дополнительно 30 тысяч россиян. Один из полков новомобилизованных присоединился к силам оккупантов на юге.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на представителя Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.
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Что известно о новых силах россиян на юге?
Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что на фронт россияне перебрасывают новые подразделения. Южный военный округ России, который является ответственным за южные направления в Украине, сформировал совершенно новый мотострелковый полк в городе Ханкала, что в Чечне.
Это 3 батальона, к которым две недели назад присоединился еще 4-й. Этот полк является фактически подкреплением для российских подразделений, которые понесли значительные потери.
Ранее Путин поручил мобилизовать еще 30 тысяч россиян для усиления российских сил в Украине. Поэтому каждый военный округ создавал новые полки.
Напомним, российские войска продолжают атаки на Новопавловском, Покровском и Лиманском направлениях, но заявления об активном штурме Покровска не соответствуют действительности.