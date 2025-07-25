Одевают костюмы собак: в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов на Краматорском направлении
- Российские штурмовые группы на Краматорском направлении используют абсурдные тактики, включая переодевание в костюмы собак, чтобы обмануть украинских защитников.
- Украинские военные готовы к таким бессмысленным штурмам и ждут новые группы захватчиков, независимо от их тактики приближения.
- По словам командира батальона беспилотных систем, поведение захватчиков объясняется присутствием "смотрящего", что заставляет их идти в атаку, даже если это приводит к смерти.
Российские штурмовые группы на Краматорском направлении все чаще действуют без учета реальных условий. Они демонстрируют абсурдное упрямство в попытках прорвать украинскую оборону.
Они даже переодеваются в костюмы собак, чтобы обмануть украинских защитников. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на командира батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Михаил Трач в эфире Армия TV.
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Как российские штурмовики пытаются прорвать украинскую оборону?
По его словам, оккупанты меняют тактику, прибегая к бессмысленным решениям.
Расстояния они проходят значительные. И переплывают, и через болота лезут, и просто ползут, и одевают костюмы собак, как собаки ходят по полю. Вариантов у них просто множество. У них стоит задача – путь только один. Вперед, до смерти, и больше выбора у него никакого нет,
– рассказал военный.
Трач заметил, что поведение захватчиков часто выглядит так, будто на них не действуют ни холод, ни усталость. Но причина этого, вероятно, кроется в том, что за спиной всегда стоит "смотрящий", готовый уничтожить своих за отказ идти в атаку.
Несмотря на все, украинские военные готовы к таким бессмысленным штурмам. Как отметил Трач, бойцы-дронари уже ждут каждую новую группу захватчиков, независимо от того, или они подкрадываются рачком, или движутся на мотоциклах, велосипедах или самокатах.