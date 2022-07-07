На Запорожье оккупационные войска усиливаются 5 БТГ, – Минобороны

7 июля 2022 , 15:34
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Источник:

Media Center Украина - Ukrinform

В Минобороны сообщили, что по состоянию на 7 июля не исключается, что враг будет проводить наступательные действия в направлении Запорожья. Кроме того, возможно осуществление обхода в направлении Большая Новоселовка – Покровское.

Детали рассказала Анна Маляр – заместитель министра обороны. Она заявила, что соответствующие данные сообщили в ГУР Минобороны Украины.

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По словам Маляр, очевидно, целью врага является окружение подразделений украинских защитников и защитниц.

Также не исключается, что с этой целью подразделения российских оккупационных войск на указанном направлении усиливаются по меньшей мере 5 БТГ,
– заявила Маляр.

Потери врага

Украинские герои продолжают наносить врагу значительные потери. По состоянию на 7 июля в Генштабе сообщили о 36 650 ликвидированных захватчиках.

Также удалось уничтожить:

  • танков – 1 602 (+2) единицы;
  • боевых бронированных машин – 3 797 (+8) единиц;
  • артиллерийских систем – 815 (+3) единиц;
  • РСЗО – 247 единиц;
  • средств ПВО – 107 единиц;
  • самолетов – 217 единиц;
  • вертолетов – 187 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3) единиц;
  • крылатых ракет – 155 (+2) единиц;
  • кораблей или катеров – 15 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 665 (+17) единиц;
  • специальной техники – 66 (+1) единиц.

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Автор: Мар'яна Бекало