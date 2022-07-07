На Запорожье оккупационные войска усиливаются 5 БТГ, – Минобороны
Источник:Media Center Украина - Ukrinform
В Минобороны сообщили, что по состоянию на 7 июля не исключается, что враг будет проводить наступательные действия в направлении Запорожья. Кроме того, возможно осуществление обхода в направлении Большая Новоселовка – Покровское.
Детали рассказала Анна Маляр – заместитель министра обороны. Она заявила, что соответствующие данные сообщили в ГУР Минобороны Украины.
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По словам Маляр, очевидно, целью врага является окружение подразделений украинских защитников и защитниц.
Также не исключается, что с этой целью подразделения российских оккупационных войск на указанном направлении усиливаются по меньшей мере 5 БТГ,
– заявила Маляр.
Потери врага
Украинские герои продолжают наносить врагу значительные потери. По состоянию на 7 июля в Генштабе сообщили о 36 650 ликвидированных захватчиках.
Также удалось уничтожить:
- танков – 1 602 (+2) единицы;
- боевых бронированных машин – 3 797 (+8) единиц;
- артиллерийских систем – 815 (+3) единиц;
- РСЗО – 247 единиц;
- средств ПВО – 107 единиц;
- самолетов – 217 единиц;
- вертолетов – 187 единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3) единиц;
- крылатых ракет – 155 (+2) единиц;
- кораблей или катеров – 15 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 665 (+17) единиц;
- специальной техники – 66 (+1) единиц.
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