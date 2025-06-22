Оккупанты боятся высадки ВСУ на Кинбурнской косе и перебрасывают туда артиллерию, – Волошин
- Российские войска укрепляют Кинбурнскую косу из-за страха высадки украинских сил, активизируя использование артиллерии и противотанковых средств.
- Украинские силы ведут наблюдение за перемещениями вражеской техники в степном ландшафте, что затрудняет сокрытие российских позиций.
- Артиллерия и противотанковые средства используются для препятствования высадке украинского десанта и могут достигать украинских берегов.
Российские войска активизировали использование артиллерии и противотанковых средств на Кинбурнской и Тендровской косах. Они опасаются возможного десанта Вооруженных сил Украины.
Такую технику довольно легко обнаружить в степном ландшафте. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя Сил обороны юга Владислава Волошина в эфире телемарафона.
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Россия укрепляется на Кинбурнской косе, боясь высадки ВСУ
И артиллерия, и противотанковые средства - это то вооружение, которым можно препятствовать в высадке нашего десанта. Кроме того, артиллерией оттуда противник достает до нашего берега, в частности района Куцурубской общины, Очакова,
– отметил Волошин.
Фактически это выглядит как усиление российских гарнизонов на этих участках. И делается это из-за опасений, что украинские силы осуществят высадку, форсирования и захватят там плацдарм.
В то же время он подчеркнул, что из-за открытого степного рельефа упомянутых территорий российские позиции остаются уязвимыми из-за того, что их легко обнаружить. Украинские силы ведут активное наблюдение за перемещениями вражеской техники и в случае обнаружения – уничтожают ее различными возможными средствами.
Оккупанты вынуждены прятать такую технику и использовать ее ограниченно.
Напомним, во время ротации на Кинбурнской косе российские десантники застрелили четырех своих и сбросили их тела в море.