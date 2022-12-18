"Это мировая война": Папа Франциск не видит быстрого финиша войны в Украине
Источник:ABC
Понтифик неоднократно призывал Россию и Украину сесть за стол переговоров. В то же время Франциск не верит в быстрое окончание войны.
Папа пожаловался, что его призывов к переговорам никто не слушает. Однако он и дальше осуждает российскую агрессию в Украине.
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Что Франциск думает о войне
Понтифик сказал, что пока не видит конца войны в ближайшей перспективе. Это ведь не только война Украины и России – это мировая война.
По мнению Папы, война начинается тогда, когда империя начинает ослабевать, и когда есть оружие, которое можно использовать, продавать и опробовать.
Какое желание загадал Папа на Рождество
Франциск рассказал, что хотел бы получить в подарок на Рождество "немного мира".
Сколько войн в мире! То, что в Украине, нас касается больше всего. Но вспомним также Мьянму, Йемен, Сирию, где они воюют уже тринадцать лет,
– подчеркнул понтифик.
В канун Папа Римский Франциск призывал к "скромному" Рождеству, а не потраченные на подарки деньги он предложил пожертвовать в помощь страждущему народу Украины.
Заявления Папы о войне в Украине становятся более решительными
- В ноябре он отметил, что украинцы страдают от "мученичества агрессии". Последствия войны, развязанной Россией, он сравнил с "ужасающим геноцидом" 1930-х годов. Временами, когда безумный диктатор Сталин уморил голодом миллионы наших земляков.
- Недавно понтифик сравнил действия России с нацистской Германией, когда немцы сознательно уничтожали евреев По словам Папы, сейчас история повторяется.
- Франциск не сдержал эмоции и заплакал во время своей молитвы о мире в Украине. Голос понтифика начал дрожать, когда он вспомнил о страданиях украинцев, он не мог продлить молитву около 30 секунд.
- Добавим, что накануне мэр Львова Андрей Садовый лично встретился с Папой Римским в Ватикане. Глава городского совета подарил Франциску крест с осколком российской ракеты. Заметим, что этот осколок был извлечен из тела 13-летней Насти во время операции.