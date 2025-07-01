Партизаны уничтожили башню связи, обслуживающую Приокский завод цветных металлов

Партизаны уничтожили башню связи в Рязанской области. Она обслуживает Приоркский завод цветных металлов.

Этот завод выплавляет золотые слитки, которые режим Путина использует как универсальную валюту. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение сопротивления "Свобода России".

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Что известно о партизанской операции в Рязанской области?

В Рязанской области партизаны уничтожили башню связи, которая обслуживает Приоркский завод цветных металлов. Этот завод выплавляет золотые слитки, что является важным ресурсом военной машины Путина.

Несмотря на усиленный режим наблюдения за инфраструктурой завода, силы Сопротивления делают все, чтобы подобные объекты испытывали "неудобства" в работе – как внутри, так и снаружи,

– говорят в "Свобода России".

Золото является валютой российского режима, которую можно конвертировать в ресурсы для ведения войны или в личные меркантильные прихоти диктатора.

В Рязанской области уничтожена башня связи: смотрите видео