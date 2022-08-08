Дела у путина очень плохи, – Пионтковский назвал 2 цели кремля

российским военным не удалось добиться всех планов в войне против Украины. Несмотря на то, что ситуация на фронте остается сложной, изменение планов кремля свидетельствует о затруднительной ситуации страны-агрессора.

Публицист и политолог Андрей Пионтковский сказал, какие сейчас две главные цели кремля по поводу войны в Украине. Свое мнение он выразил на эксклюзивном стриме 24 канала.

Важно Масштабы и стратегия путина в войне изменились, – Пионтковский

По его словам, сейчас все российские угрозы, в том числе взорвать Запорожскую АЭС, а также ракетный террор оккупантов украинских городов направлен на то, чтобы кремль достиг своих целей.

В общей сложности их две, они сейчас основные в этой войне:

достичь прекращения огня;

прекратить поставку американского оружия Украине.

Это свидетельствует о том, что дела у путина идут очень плохо,

– подчеркнул Пионтковский.

США объявили о новом пакете помощи Украине

Украина продолжает получать помощь от Соединенных Штатов Америки. Новый пакет помощи должен закрыть критические потребности в сфере безопасности. Он подразумевает значительное количество дополнительных боеприпасов, оружия и оборудования.

В Минобороны США отметили, что с начала президентства Джо Байдена Украина получила примерно 9,8 миллиарда долларов на помощь по безопасности. А с начала российско-украинской войны в 2014 году США выделили более 11,8 млрд долларов.

Также Украине активно помогают другие страны. К примеру, самоходные пушки из Польши AHS Krab уже уничтожают россиян на поле боя. Уже есть факты успешной ликвидации вражеских складов с боеприпасами и горючим, логистических центров, опорных пунктов, техники и живой силы.

Полностью стрим Цымбалюка и Пионтковского: смотрите видео