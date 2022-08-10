Почему оккупантам не удается взять трассу Лисичанск-Бахмут: военный эксперт назвал причины

россияне чуть ли не каждый день пытаются захватить трассу Лисичанск – Бахмут. Однако им так и не удается сделать это.

И тому есть несколько причин. Их в эфире 24 канала озвучил Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований.

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По его словам, на этом направлении россияне не могут столь сильно растянуть свои силы, как раньше.

То есть если перед этим они могли атаковать сразу по нескольким направлениям, то сейчас им на это не хватает ресурса.

Кроме того, там расположена мощная украинская группировка.

Сейчас мы видим, что они свою активность сосредоточили на направлении Песков и Марьинки. А второе направление – это Бахмут. Там оккупанты собрали все силы наступающих на населенные пункты,

– объяснил Мусиенко.

Однако эксперт подчеркнул, что полностью взять под контроль трассу Лисичанск – Бахмут, у россиян возможностей нет сейчас.

россияне пытались наступать на Донбассе: что там происходит

По состоянию на 10 августа главные боевые деяния сосредоточены на Востоке и Юге Украины. На Донбассе враг наступал по нескольким направлениям.