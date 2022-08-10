Почему оккупантам не удается взять трассу Лисичанск-Бахмут: военный эксперт назвал причины

10 августа 2022 , 11:56
Читати новину українською

россияне чуть ли не каждый день пытаются захватить трассу Лисичанск – Бахмут. Однако им так и не удается сделать это.

И тому есть несколько причин. Их в эфире 24 канала озвучил Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований.

Внимание ВСУ за считанные минуты превратили авиационный полк кафиров в пехотный

По его словам, на этом направлении россияне не могут столь сильно растянуть свои силы, как раньше.

  • То есть если перед этим они могли атаковать сразу по нескольким направлениям, то сейчас им на это не хватает ресурса.
  • Кроме того, там расположена мощная украинская группировка.

Сейчас мы видим, что они свою активность сосредоточили на направлении Песков и Марьинки. А второе направление – это Бахмут. Там оккупанты собрали все силы наступающих на населенные пункты,
– объяснил Мусиенко.

Однако эксперт подчеркнул, что полностью взять под контроль трассу Лисичанск – Бахмут, у россиян возможностей нет сейчас.

россияне пытались наступать на Донбассе: что там происходит

По состоянию на 10 августа главные боевые деяния сосредоточены на Востоке и Юге Украины. На Донбассе враг наступал по нескольким направлениям.

  • Так, враг совершал штурмовые действия на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледарь. Безуспешно отошел.
  • На Авдеевском направлении обстреливали районы возле Марьинки, Авдеевки, Опросного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. Вражеские самолеты штурмовой авиации действовали возле Красногоровки и Марьинки.
  • Кроме того, россияне пытались возобновить наступление на направлении Донецк – Пески. Бои продолжаются.
  • Также наступали на направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка. Противник потерпел провал и с потерями отошел.
Автор: Аліна Оліховська