Почему оккупантам не удается взять трассу Лисичанск-Бахмут: военный эксперт назвал причины
россияне чуть ли не каждый день пытаются захватить трассу Лисичанск – Бахмут. Однако им так и не удается сделать это.
И тому есть несколько причин. Их в эфире 24 канала озвучил Александр Мусиенко – руководитель Центра военно-правовых исследований.
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По его словам, на этом направлении россияне не могут столь сильно растянуть свои силы, как раньше.
- То есть если перед этим они могли атаковать сразу по нескольким направлениям, то сейчас им на это не хватает ресурса.
- Кроме того, там расположена мощная украинская группировка.
Сейчас мы видим, что они свою активность сосредоточили на направлении Песков и Марьинки. А второе направление – это Бахмут. Там оккупанты собрали все силы наступающих на населенные пункты,
– объяснил Мусиенко.
Однако эксперт подчеркнул, что полностью взять под контроль трассу Лисичанск – Бахмут, у россиян возможностей нет сейчас.
россияне пытались наступать на Донбассе: что там происходит
По состоянию на 10 августа главные боевые деяния сосредоточены на Востоке и Юге Украины. На Донбассе враг наступал по нескольким направлениям.
- Так, враг совершал штурмовые действия на направлениях Новолуганское – Спорное, Владимировка – Яковлевка, Стряповка – Соледарь. Безуспешно отошел.
- На Авдеевском направлении обстреливали районы возле Марьинки, Авдеевки, Опросного, Песков, Первомайского, Невельского, Петровского, Нетайлового и Красногоровки. Вражеские самолеты штурмовой авиации действовали возле Красногоровки и Марьинки.
- Кроме того, россияне пытались возобновить наступление на направлении Донецк – Пески. Бои продолжаются.
- Также наступали на направлениях Минеральное – Авдеевка и Спартак – Авдеевка. Противник потерпел провал и с потерями отошел.