І на це є декілька причин. Їх в ефірі 24 каналу озвучив Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень.
Увага ЗСУ за лічені хвилини перетворили авіаційний полк окупантів на піхотний
За його словами, на цьому напрямку росіяни не можуть настільки сильно розтягнути свої сили, як раніше.
- Тобто, якщо перед цим вони могли атакувати одразу по кількох напрямках, то зараз їм на це не вистачає ресурсу.
- Окрім того, що там розташоване потужне українське угруповання.
Зараз ми бачимо, що вони свою активність зосередили на напрямку Пісків та Мар'їнки. А другий напрям – це Бахмут. Там окупанти зібрали всі сили наступають на населені пункти,
– пояснив Мусієнко.
Однак експерт наголосив, що повністю взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут, у росіян можливостей немає зараз.
росіяни намагались наступати на Донбасі: що там відбувається
Станом на 10 серпня основні бойові дії зосереджені на Сході та Півдні України. На Донбасі ворог наступав по декількох напрямках.
- Так, ворог здійснював штурмові дії на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар. Без успіху відійшов.
- На Авдіївському напрямку обстрілювали райони біля Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Первомайського, Невельського, Петрівського, Нетайлового та Красногорівки. Ворожі літаки штурмової авіації діяли біля Красногорівки та Мар’їнки.
- Крім того, росіяни намагались відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Бої тривають.
- Також наступали на напрямках Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка. Противник зазнав провалу і з втратами відійшов.