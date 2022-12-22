Превратили страну в тотальный военный лагерь – в ОП назвали последствия войны для России

Спустя почти 10 месяцев полномасштабной войны можно четко утверждать, что процесс демилитаризации России продолжается очень эффективно. Со временем у них останется так мало оружия, что уже будут проблемы с защитой собственных, а не захваченных территорий.

Об этом 24 каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, последствия безосновательной войны против Украины будут очень болезненными для России.

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Россия уже доказала, что у нее нет военно-промышленного комплекса, конкурентного на глобальном рынке. Кроме того, темпы уничтожения вражеской техники настолько высоки, что со временем в оккупантов действительно могут начаться проблемы по вооружению.

Россия практически останется без оружия на ключевых направлениях. У них будет ничтожное количество оружия для защиты своей территории. Последующие последствия этой войны – Россия не сможет защищать свою территориальную целостность. И здесь даже речь не идет об Украине, а о других странах, которые могут высказать претензии,

– отметил Подоляк.

Вдобавок Россия еще и начала демилитаризацию Ирана. У Тегерана не только существенно снизится запас дронов, но и, возможно, и баллистических ракет. Хотя есть вопрос, как страна, десятилетиями находящаяся под санкциями, смогла это изготовить.

Россия превратила себя в военный лагерь

Как подчеркнул Подоляк, главным следствием войны станет переформатирование глобальной системы безопасности. Такие организации, как ООН, не слишком эффективно заботятся о безопасности или контроле за санкциями. Хотя сейчас нужно победить, а потом уже со всем разбираться.

За почти 10 месяцев полномасштабной войны Россия сбросила все маски. Это нацистская страна, которая настроена на убийство людей. За это преступники получают премии, а отказывающиеся – тюрьму.

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Россия сегодня смотрится как антицивилизация. Там нужно уничтожить политическую конструкцию. Кремль превращает свою страну в тотальный военный лагерь. И они не могут сказать своему народу, что не умеют управлять и формировать конкурентную экономику, потому люди все хуже живут. Поэтому они превращают страну в военный лагерь, где будут приказывать убивать других,

– отметил Подоляк.

Он отметил, что Украина достанет каждого оккупанта. Они будут сидеть на скамье подсудимых и отвечать за собственные преступления.

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