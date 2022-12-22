Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. За його словами, наслідки безпідставної війни проти України будуть дуже болючими для Росії.

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Росія вже довела, що у неї немає військово-промислового комплексу, який є конкурентним для глобального ринку. Крім того, темпи знищення ворожої техніки настільки високі, що з часом в окупантів дійсно можуть початися проблеми з озброєння.

Росія практично залишиться без зброї на ключових напрямках. В них буде дуже нікчемна кількість зброї для захисту власної території. Подальші наслідки цієї війни – Росія не зможе захищати свою територіальну цілісність. І тут навіть не йдеться про Україну, а про інші країни, які можуть висловити претензії,

– зазначив Подоляк.

На додачу Росія ще й почала демілітаризацію Ірану. В Тегерана не лише суттєво зменшиться запас дронів, але й, можливо, і балістичних ракет. Хоч є питання, як країна, яка десятиріччями перебуває під санкціями, змогла це виготовити.

Росія перетворила себе на військовий табір

Як підкреслив Подоляк, головним наслідком війни буде переформатування глобальної системи безпеки. Такі організації, як ООН, не надто ефективно опікуються питаннями безпеки чи контролю за санкціями. Хоча зараз потрібно перемогти, а вже потім з усім розбиратися.

За майже 10 місяців повномасштабної війни Росії кінцево скинула всі маски. Це – нацистська країна, яка налаштована на вбивство людей. За це злочинці отримують премії, а ті, хто відмовляється, – тюрму.

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Росія сьогодні виглядає як антицивілізація. Там треба знищити політичну конструкцію. Кремль перетворює свою країну у тотальний військовий табір. І вони не можуть сказати своєму народу, що не вміють керувати та формувати конкурентну економіку, тому люди все гірше живуть. Тому вони перетворюють країну у військовий табір, де будуть наказувати вбивати інших,

– зазначив Подоляк.

Він зауважив, що Україна дістане кожного окупанта. Вони сидітимуть на лаві підсудних і відповідатимуть за власні злочини.

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