У Зеленского назвали 3 составляющих, которые позволят нам доминировать в войне

Россия привлекает для нужд фронта чрезвычайно большие ресурсы, которые трудно сравнить с тем, что имеет Украина. Страна-агрессор преобладает в количестве бойцов, оружие, к тому же легко нарушает обычаи войны, убивая гражданских, в частности детей.

Об этом 24 Каналу рассказал советник председателя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, отметив, что есть несколько составляющих, которые могут положить конец доминированию России. Более того, не надо забывать, что Украина одновременно воюет еще с двумя другими государствами, которые всячески помогают оккупантам.

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Первая необходимая составляющая – это ресурсы

Когда говорим о ходе боевых действий, то сложно не учитывать количество снарядов, которые имеет Украина и Россия. Их соотношение на некоторых направлениях составляло 1 к 10 – 12. Такое положение дел не может не деморализовать наших бойцов.

К тому же Россия ежедневно сбрасывает КАБы, ФАБы, бьет баллистикой. Украина пока не имеет чем на все это ответить. Не надо забывать, что мы воюем против страны, которая несоизмерима с нами учитывая ВВП.

Украина воюет одновременно с тремя странами с ресурсной точки зрения. Это Северная Корея, Россия и Иран. Поэтому странно ожидать, что у Украины будет возможность паритетно накопить такой же объем оружия. Поэтому первая составляющая – это ресурсность. Она должна быть более-менее соразмерной,

– отметил Михаил Подоляк.

Сейчас даже не говорится о паритете один к одному, а хотя бы один к трем, как об этом ранее говорил Президент Украины. Но даже это позволит нам доминировать.

Второе – психологическая мотивация идти на войну

Если забрать в оккупантов возможность доминировать в воздухе, то ситуация кардинально изменится. Сегодня оккупанты засыпают Украину огнем, они понимают, что у них больше ресурса и это мотивирует их давить дальше.

Есть две составляющие любой войны – это психология и математика. Они между собой коррелируются. Если математически есть более-менее равновесие, то тогда психологически Украина будет иметь преимущество над Россией, потому что мы понимаем, о чем эта война,

– сказал Подоляк.

В то же время оккупанты понимают это со своей стороны. Для них война – это возможность грабить, совершать преступления, убивать людей и не нести никакого наказания. Не зря, в России рассматривают закон, чтобы за преступления в Украине не было ответственности.

Заходят люди, захватывают территорию, а потом говорят, что эти дома, бизнесы – наши. Это мотивация, чтобы идти в Украину, вырезать целые семьи, зная, что не будешь отвечать. А в определенного количества российских бойцов есть склонность совершать преступление, им нравится издеваться, калечить,

– рассказал советник председателя ОПУ.

Более того, оккупанты за все это получают деньги, премии. Конечно, у них будет мотивация идти воевать, привозить домой награбленное. В украинцев мотивация совсем другая и это очевидно. Но сейчас говорится о психологии, которая зависит от математики.

Третья составляющая – политическая ответственность

Когда Украина будет иметь достаточно ресурсов, то линия фронта будет выглядеть совсем по-другому. Но здесь возникает вопрос изменений процедуры мобилизации. Его сегодня обсуждают в парламенте. По словам Подоляка, народные депутаты должны общаться с военными и откровенно говорить, готовы они или нет голосовать за закон.

Они должны брать на себя ответственность, а не просто сказать, что внесли 4500 поправок,

– подчеркнул Подоляк.

Он добавил, что эти правки прежде всего должны учитывать права людей, которые находятся на передней линии фронта. Это уже совсем другая дискуссия, чем та, что продолжается сейчас.

Вы видите три составляющие. Первая – ресурсность. Вторая – максимальное "подавление" России, то есть психология. И третья составляющая – политическая ответственность,

– подчеркнул советник председателя ОПУ.

Насчет мобилизации, то важно учесть вопрос ротации, увольнения со службы, решить, что делать с учебными центрами, потому что они, к сожалению, не соответствуют уровню войны, на котором Украина находится сейчас.

Кроме этого, есть еще одна важная позиция, которой занимается Главнокомандующий Александр Сырский. Говорится об аудите Вооруженных Сил. Надо выяснить, почему из миллионной армии на линии фронта находятся только 200 – 300 тысяч бойцов.

"Это сейчас не дает возможность проводить ротации, доукомплектовывать, выводить на определенное время людей для отдыха. Все эти вопросы надо публично обсуждать и принимать соответствующие решения", – подытожил Михаил Подоляк.

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