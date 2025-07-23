ГУР взяло в плен 4 оккупантов в стрелковом бою: кадры работы бойцов "Шаманбата"

Бойцы спецподразделения "Шаманбат" Главного управления разведки Министерства обороны Украины провели молниеносную операцию на передовой. Они вступили в стрелковый бой с вражеской штурмовой группой.

Во время столкновения украинским разведчикам удалось взять в плен четырех российских военных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Что известно об операции ГУР?

Благодаря решительным действиям спецназовцев подразделения "Шаманбат" ГУР МО Украины удалось пополнить обменный фонд четырьмя россиянами, которых обменяют на украинских защитников,

– говорится в сообщении.

Кроме того, трое оккупантов были уничтожены во время боя.

"Шаманбат" провел стрелковый бой с оккупантами: смотрите видео

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что военные разведчики продолжают развивать наземные роботизированные системы.

"На Торецком и Покровском направлениях благодаря использованию наземных дронов бойцы подразделения беспилотных систем ГУР МО Украины уничтожили до сотни оккупантов – малозаметные "курьеры" осуществили ряд взрывных доставлений прямо на позиции захватчиков", – отметили в разведке.

ГУР также показало уникальные кадры боевой и логистической работы на фронте с применением современных роботизированных систем.