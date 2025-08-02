Пограничники уничтожили пункт запуска дронов России на Харьковщине
- Пограничники на Харьковщине уничтожили пункт управления БпЛА России.
- Уничтожено несколько точек вылета дронов, нанеся удары FPV-дронами.
На Харьковщине пограничники нанесли удары по оккупантам FPV-дронами. Уничтожен в частности пункт управления БпЛА.
Обезврежено также несколько точек вылета вражеских дронов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
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Что известно об ударах украинских дронов по позициям россиян на Харьковщине?
На Харьковщине пограничники подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" уничтожили пункт управления БпЛА врага с личным составом. Также обезврежено несколько точек вылета вражеских дронов.
Пограничники также нанесли удары по логистике оккупантов.
"Феникс" ударил по ряду объектов оккупантов на Харьковщине: смотрите видео
Напомним, российская армия нанесла удар по детскому психоневрологическому интернату в Харьковской области, здание полностью уничтожено. Удар вызвал пожары также в учебном заведении и сельхозпредприятии в Изюмском и Купянском районах, повреждены жилые дома рядом.
К ликвидации последствий российской атаки привлекались подразделения ГСЧС, в том числе медицинский расчет, и пожарные местной пожарной команды из поселка Андреевка.