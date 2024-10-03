Есть понимание, что помощь от партнеров будет уменьшаться, – Свириденко

Юлия Свириденко заявила, что Украина должна достичь экономической самодостаточности и развивать отечественный оборонный комплекс. Ведь помощь от партнеров будет уменьшаться.

Нашему государству нужно найти возможность обеспечивать себя собственными ресурсами. Об этом на панели второго Международного форума оборонных индустрий рассказала первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко, передает корреспондент 24 Канала.

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Украина является полигоном для тестирования оружия

Министр отметила, что оборонная промышленность помогает экономическому росту не только экономики в Украине, но и в странах-партнерах.

Очевидно, и мы это видим по так называемым сдвигам в экономике. Ведь оборонка растет самыми быстрыми темпами и действительно имеет значительное влияние на ВВП,

– объяснила она.

Свириденко также отметила, что Украина, к сожалению, является полигоном для тестирования всех вооруженных технологий. Поэтому сейчас это наиболее перспективная с точки зрения инвестирования и бизнеса отрасль.

Поэтому задачей министерства является сделать так, чтобы или найти дополнительные поступления для того, чтобы иметь возможность запустить или увеличить, масштабировать производство для наших предприятий.

Интересно! Олаф Шольц во время общения с гражданами сказал, что не оставит Украину, ведь Киев получит кредит в 50 миллиардов долларов за счет замороженных российских активов. Эти слова он попросил считать обращением к Путину, мол, диктатор не сможет "съесть всю Украину".