Ликвидировано 1070 оккупантов и 3 вертолета: потери врага на 30 июня

Силы обороны продолжают достойно защищать Украину от российских захватчиков. За свою агрессию враг ежедневно платит жизнями сотен солдат.

Суммарные потери противника уже превысили 1 020 010. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери оккупантов по состоянию на 30 июня

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 020 010 (+1070) человек;

танков – 10 980 (+4);

боевых бронированных машин – 22 922 (+7);

артиллерийских систем – 29 718 (+29);

РСЗО – 1427 (+2);

средств ПВО – 1190 (+1);

самолетов – 420 (+0);

вертолетов – 340 (+3);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 42 796 (+172);

крылатых ракет – 3436 (+42);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 53 593 (+85);

специальной техники – 3921 (+0).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Напомним, воины спецподразделения ГУР МО Украины "Шаманбат" устроили засаду на российскую мотогруппу. Оккупанты как раз двигались на мотоциклах на штурм. Часть из них погибла. Также благодаря действиям наших военных, некоторых россиян удалось взять в плен.