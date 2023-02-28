Война в Украине будет продолжаться до конца 2023 года, Киев снова будет под угрозой, – разведка Латвии

Россия будет использовать все свои возможности для наступления. Она не будет менять стратегию и планы оккупировать всю Украину.

Об этом говорится в отчете спецслужб Латвии. Отмечается, что война продлится минимум до конца 2023 года.

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Россия продолжит блефовать

Согласно отчету, и украинская, и российская армии постараются воспользоваться возможностью наступления. Спецслужбы считают, что Россия не исключает повторное наступление на Киев, а оккупация Донетчины и Луганщины является минимальной целью врага.

Возобновление мирных переговоров пока невозможно: Россия не готова покинуть территорию Украины, а Украина не готова к территориальным потерям. Сигналы, которые посылает Россия о готовности к возобновлению переговоров, можно расценивать как блеф, – рассказали в отчете.

Добавили, что россиянам, прежде всего, нужно время перегруппироваться и подготовиться к новым атакам. О мире не говорится вообще.

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Поставки оружия и ядерный шантаж

В отчете также рассказали о военной помощи для Украины. Латвия считает, что для ВСУ нужно еще больше оружия от Запада. По информации спецслужб, и Украина, и Россия испытывают недостаток оружия и боеприпасов, поэтому на ход войны повлияет время, за которое оппоненты будут производить вооружение.

"В 2023 году Украина будет продолжать обращаться к международному сообществу, чтобы предотвратить усталость от войны. Россия продолжит свои усилия по подрыву поддержки Украины Западом, пытаясь расколоть Запад и продолжая распространять ядерные угрозы. Однако, по нашей оценке, вероятность применения Россией ядерного оружия сейчас невелика", – подытожили в отчете.

Украина готовит контрнаступление

По словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого, весной ВСУ готовятся перейти к контрнаступлению. Сроки зависят от западной помощи. Главной целью наступления будет "вбить клин в российский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России".

Скибицкий не исключает, что Украина будет бить по территории России. Защитники будут ликвидировать позиции оккупантов, с которых обстреливают, например, Харьков.