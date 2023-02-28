Про це мовиться у звіті спецслужб Латвії. Зазначили, що війна продовжиться мінімум до кінця 2023 року.

До теми Вирішальний для повітряних операцій Росії: розвідка Британії про ураження літака А-50

Росія продовжить блефувати

Згідно зі звітом, і українська, і російська армії намагатимуться скористатися можливістю наступу. Спецслужби вважають, що Росія не відкидає повторний наступ на Київ, а окупація Донеччини та Луганщини є мінімальною ціллю для ворога.

Відновлення мирних переговорів наразі неможливе: Росія не готова покинути територію України, а Україна не готова до територіальних втрат. Сигнали, які надсилає Росія про готовність до відновлення переговорів, можна розцінювати як блеф, – розповіли у звіті.

Додали, що росіянам насамперед потрібен час перегрупуватися й підготуватися до нових атак. Про мир не мовиться взагалі.

Зауважте У Маріуполі за тиждень було 14 вибухів: у розвідці Британії пояснили, чому це дуже турбує Росію

Постачання зброї та ядерний шантаж

У звіті також розповіли про військову допомогу для України. Латвія вважає, що для ЗСУ потрібно ще більше зброї від Заходу. За інформацією спецслужб, і Україна, і Росія відчуває нестачу зброї та боєприпасів, тому на хід війни вплине час, за який опоненти виготовлятимуть озброєння.

"У 2023 році Україна продовжуватиме звертатися до міжнародної спільноти, щоб запобігти втомі від війни. Росія продовжить свої зусилля щодо підриву підтримки України Заходом, намагаючись розколоти Захід та продовжуючи поширювати ядерні погрози. Однак, за нашою оцінкою, ймовірність застосування Росією ядерної зброї нині невелика", – підсумували у звіті.

Україна готує контрнаступ

За словами представника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького, весною ЗСУ готуються перейти до контрнаступу. Терміни залежать від західної допомоги. Головною метою наступу буде "вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом і материковою частиною Росії".

Скібіцький не відкидає, що Україна битиме по території Росії. Захисники ліквідовуватимуть позиції окупантів, з яких обстрілюють, наприклад, Харків.