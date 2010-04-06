Россия атаковала "Шахедами" и запускала ракеты по Украине: хронология 1138 дня войны
Уже 1138 сутки полномасштабной войны наши воины дают мощный отпор российским оккупантам. Так, ВСУ продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают атаки вражеских сил с воздуха.
О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 6 апреля, сообщает 24 Канал.
Смотрите также В Киеве и области снова прогремели взрывы: столицу атаковали БпЛА и баллистика
Кличко сообщил, что предварительно, есть еще один пожар в Дарницком районе. Экстренные службы выехали. В результате атаки на Киев баллистических ракет зафиксировано возгорание в трех районах города – Дарницком и Оболонском, а также в Соломенском. На места направляются спасатели. В Дарницком районе есть пострадавшие, пишет Кличко, там медики госпитализировали двух человек. Предварительно, произошло падение обломков на территории нежилой застройки. Около 00:51 мониторинговые каналы сообщили о взрывах на Киевщине в районе Борисполя. Позже в Киевской ОВА уточнили, что в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА! В области продолжается работа ПВО. Около 02:13 в столице слышали взрывы. В 02:46 в Киеве снова был слышен взрыв. А через час – еще несколько взрывов. По данным мониторов, в это время возле столицы еще находилось не менее 3 БпЛА. А в 5 утра столицу атаковали баллистическими ракетами – в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. Работали силы ПВО. Около 01:30 российские телеграмм-каналы начали сообщать о приближении беспилотников к Ростовской области. Вскоре в регионе раздавались взрывы. Оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Сначала об этом написали мониторы. Около 01:44 Воздушные силы объявили о ракетной опасности для южных областей. Мониторы также сообщают о взлете группы Ту-95 с аэродрома "Оленья". Количество самолетов уточняется. Пишут, что их могут быть четыре – шесть. В субботу, 5 апреля, премьер Кир Стармер и президент Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого коснулись, в частности, и вопрос Украины. Оба политика признали значительный прогресс, которого удалось достичь в рамках "Коалиции желающих" после встречи военных руководителей в Киеве 4 апреля.
После атаки баллистикой в Киеве фиксируют пожары
В Киеве и области снова прогремели взрывы: столицу атаковали БПЛА и баллистика
Дроны атакуют Ростовскую область
Россия осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС
Стармер и Макрон заявили о "значительном прогрессе" по размещению иностранных войск в Украине
Кличко сообщил, что предварительно, есть еще один пожар в Дарницком районе. Экстренные службы выехали.
В результате атаки на Киев баллистических ракет зафиксировано возгорание в трех районах города – Дарницком и Оболонском, а также в Соломенском. На места направляются спасатели.
В Дарницком районе есть пострадавшие, пишет Кличко, там медики госпитализировали двух человек. Предварительно, произошло падение обломков на территории нежилой застройки.
Около 00:51 мониторинговые каналы сообщили о взрывах на Киевщине в районе Борисполя. Позже в Киевской ОВА уточнили, что в регионе зафиксировано движение вражеских БпЛА! В области продолжается работа ПВО.
Около 02:13 в столице слышали взрывы.
В 02:46 в Киеве снова был слышен взрыв. А через час – еще несколько взрывов. По данным мониторов, в это время возле столицы еще находилось не менее 3 БпЛА.
А в 5 утра столицу атаковали баллистическими ракетами – в Киеве прозвучала серия мощных взрывов. Работали силы ПВО.
Около 01:30 российские телеграмм-каналы начали сообщать о приближении беспилотников к Ростовской области.
Вскоре в регионе раздавались взрывы.
Оккупанты запустили крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Сначала об этом написали мониторы. Около 01:44 Воздушные силы объявили о ракетной опасности для южных областей.
Мониторы также сообщают о взлете группы Ту-95 с аэродрома "Оленья". Количество самолетов уточняется. Пишут, что их могут быть четыре – шесть.
В субботу, 5 апреля, премьер Кир Стармер и президент Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, во время которого коснулись, в частности, и вопрос Украины.
Оба политика признали значительный прогресс, которого удалось достичь в рамках "Коалиции желающих" после встречи военных руководителей в Киеве 4 апреля.