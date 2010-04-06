Россия атаковала "Шахедами" и запускала ракеты по Украине: хронология 1138 дня войны

Уже 1138 сутки полномасштабной войны наши воины дают мощный отпор российским оккупантам. Так, ВСУ продолжают давать отпор по всей линии фронта, а силы противовоздушной обороны отражают атаки вражеских сил с воздуха.

О последствиях российских атак, ситуацию на фронте и международной арене, главные новости 6 апреля, сообщает 24 Канал.

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