Путин вновь грезит "эскалацией ситуации", обвиняя в этом Запад. Российский диктатор также снова пригрозил Третьей мировой.

Россия, по словам Путина, готова на эту эскалация отвечать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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О чём заявил Путин

Российский диктатор Путин снова выразил недовольство "противникам России", обвинив их в постоянной "эскалации ситуации". По мнению диктатора, ситуация обостряется из-за действий других стран, а Россия, по его словам, "будет отвечать на любые вызовы".

Эти заявления Путин сделал в интервью придворному кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину.

Путин также пообещал, что международному сообществу придется искать "компромиссы", которые будут отвечать российским интересам. Именно на их основе Россия будет строить отношения с другими странами.

Не надо никого пугать. Опасностей много. Они растут. И мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. Если так хочется, им плохо живется, пусть эскалируют дальше,

– заявил Путин.

Российский сумасшедший глава также заявил, что Третья мировая война становится все ближе

Парадоксально, что плохой жизнью в России он считает не нынешнюю мировую изоляцию и всестороннюю деградацию, а период правления его предшественников. Здесь он, вероятно, намекает на развал СССР. Именно предшественники, по его словам, "пошли на разрушение своей страны".