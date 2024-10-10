Враг атаковал Украину "Шахедами", в российской Адыгее гремели взрывы: хронология 960 дня войны
В Украине продолжаются 960 сутки полномасштабной войны, которую начала и цинично ведет Россия. Силы обороны продолжают сдерживать наступление врага на всей линии соприкосновения.
О главных событиях дня по состоянию на 10 октября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников, рассказывает 24 Канал.
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Взрывы в Запорожской области, Заметим, что незадолго до этого он также предостерегал об угрозе применения управляемых авиационных бомб по Запорожской области. Сейчас подробностей относительно вероятных последствий вражеского удара местными властями обнародовано не было. Российские войска продвинулись в пределах Волчанска: опубликованные 7 октября геолокационные кадры, как российский солдат поднимает флаг на здании Волчанского агрегатного завода, указывают на то, что российские силы, вероятно, снова оккупировали завод. Российские войска также продолжали наземные атаки к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Старицы. На Луганском направлении российские войска продвинулись на северо-запад от Кременной во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная. На Донецком направлении российские войска продвинулись вблизи Северска. Геолокационные кадры показывают, что они продвинулись на восток от Григорьевки и до западного Верхнекаменского, вероятно, захватив его. В районе Часового Яра подтвержденных изменений линии фронта не было. Также известно, что российские войска продвинулись в Торецке, тогда как украинские силы продвинулись во время контратаки на восток от Покровска. В то же время российские войска продолжали наступательные операции к западу от Донецка в районе Максимильяновки, Георгиевки, Острого, Кураховки и Курахово. Российские силы незначительно продвинулись к югу от Степногорска на фоне штурмов на западе Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что российские войска незначительно продвинулись возле Каменского. Мониторинговые сообщества сообщали о движении управляемой авиационной ракеты в направлении региона. Мониторинговые телеграмм-каналы также писали, что взрыв прогремел в пределах Одесского района Одесской области. По предварительным данным, было применено предварительно 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69. В Киевской областной военной администрации заявили о работе противовоздушной обороны. Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО, В сентябре 2024 года российская армия понесла наибольшие потери на фронте с начала полномасштабного вторжения в Украину. За этот месяц страна-агрессор в среднем теряла более тысячи солдат в сутки. Об этом пишет издание The Telegraph. Это происходит, поскольку армия страны-агрессора должна идти в штурмы на многих направлениях фронта. В Харькове поздно ночью прогремели взрывы. До этого по всей области была объявлена воздушная тревога. В полиции Харьковской области написали, что в области, скорее всего, зафиксировали скоростную цель.
На Запорожье прогремели взрывы
– написал глава ОВА.
Обзор фронтов от ISW
В Одесской области слышали взрывы
Киевская область была под атакой российских дронов
– написали в ОВА.
Сентябрь стал самым смертоносным месяцем для России за всю войну в Украине, –The Telegraph
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы в Запорожской области,
Заметим, что незадолго до этого он также предостерегал об угрозе применения управляемых авиационных бомб по Запорожской области. Сейчас подробностей относительно вероятных последствий вражеского удара местными властями обнародовано не было.
Российские войска продвинулись в пределах Волчанска: опубликованные 7 октября геолокационные кадры, как российский солдат поднимает флаг на здании Волчанского агрегатного завода, указывают на то, что российские силы, вероятно, снова оккупировали завод.
Российские войска также продолжали наземные атаки к северо-востоку от Харькова вблизи Волчанска и Старицы.
На Луганском направлении российские войска продвинулись на северо-запад от Кременной во время продолжения наступательных операций вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная.
На Донецком направлении российские войска продвинулись вблизи Северска. Геолокационные кадры показывают, что они продвинулись на восток от Григорьевки и до западного Верхнекаменского, вероятно, захватив его.
В районе Часового Яра подтвержденных изменений линии фронта не было. Также известно, что российские войска продвинулись в Торецке, тогда как украинские силы продвинулись во время контратаки на восток от Покровска.
В то же время российские войска продолжали наступательные операции к западу от Донецка в районе Максимильяновки, Георгиевки, Острого, Кураховки и Курахово.
Российские силы незначительно продвинулись к югу от Степногорска на фоне штурмов на западе Запорожской области. Геолокационные кадры показывают, что российские войска незначительно продвинулись возле Каменского.
Мониторинговые сообщества сообщали о движении управляемой авиационной ракеты в направлении региона.
Мониторинговые телеграмм-каналы также писали, что взрыв прогремел в пределах Одесского района Одесской области. По предварительным данным, было применено предварительно 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69.
В Киевской областной военной администрации заявили о работе противовоздушной обороны.
Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО,
В сентябре 2024 года российская армия понесла наибольшие потери на фронте с начала полномасштабного вторжения в Украину. За этот месяц страна-агрессор в среднем теряла более тысячи солдат в сутки.
Об этом пишет издание The Telegraph. Это происходит, поскольку армия страны-агрессора должна идти в штурмы на многих направлениях фронта.
В Харькове поздно ночью прогремели взрывы. До этого по всей области была объявлена воздушная тревога.
В полиции Харьковской области написали, что в области, скорее всего, зафиксировали скоростную цель.