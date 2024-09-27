Очередная атака "Шахедами", Зеленский задерживается в США: хронология 947 дня войны
В Украине продолжаются 947 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Силы обороны продолжают давать достойный отпор оккупантам, нанося им немалые потери.
О главных событиях дня по состоянию на 27 сентября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников и главные международные события рассказывает 24 Канал.
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В Николаевской области Силы обороны сбили 1 "Шахед". В Николаевской ОВА также добавили, что враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду. Вследствие одного из обстрелов произошло возгорание автомобиля, но, к счастью, обошлось без пострадавших. В Ростовской области ночью раздавались взрывы. Оккупанты заявили, что регион оказался под атакой дронов-камикадзе. После мощных взрывов в Новошахтинске Ростовской области вспыхнул масштабный пожар. Российские власти официально не сообщали, где вспыхнул пожар, однако местные телеграмм-каналы утверждают, что масштабное возгорание произошло возле ЛЭП. Владимир Зеленский задержится в США. В СМИ пишут, что вероятно, сегодня президент Украины встретится с Дональдом Трампом. В ночь на 27 сентября российская армия в очередной раз атаковала украинские территории дронами-камикадзе типа "Шахед". Мощные взрывы ночью раздавались, в частности, в Одесской области. Сейчас о последствиях вражеской атаки не сообщали.
В Ростовской области ночью были взрывы
Россия в очередной раз атаковала "Шахедами"
В Николаевской области Силы обороны сбили 1 "Шахед".
В Николаевской ОВА также добавили, что враг атаковал дронами типа FPV Куцурубскую громаду. Вследствие одного из обстрелов произошло возгорание автомобиля, но, к счастью, обошлось без пострадавших.
В Ростовской области ночью раздавались взрывы. Оккупанты заявили, что регион оказался под атакой дронов-камикадзе.
После мощных взрывов в Новошахтинске Ростовской области вспыхнул масштабный пожар. Российские власти официально не сообщали, где вспыхнул пожар, однако местные телеграмм-каналы утверждают, что масштабное возгорание произошло возле ЛЭП.
Владимир Зеленский задержится в США. В СМИ пишут, что вероятно, сегодня президент Украины встретится с Дональдом Трампом.
В ночь на 27 сентября российская армия в очередной раз атаковала украинские территории дронами-камикадзе типа "Шахед". Мощные взрывы ночью раздавались, в частности, в Одесской области. Сейчас о последствиях вражеской атаки не сообщали.