Очередная атака "Шахедами", Зеленский задерживается в США: хронология 947 дня войны

В Украине продолжаются 947 сутки полномасштабной войны, которую развязала Россия. Силы обороны продолжают давать достойный отпор оккупантам, нанося им немалые потери.

О главных событиях дня по состоянию на 27 сентября, ситуацию на фронте, потери врага, продвижение наших защитников и главные международные события рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Массированная атака "Шахедов", Зеленский встретился с Байденом и Харрис: хронология 946 дня войны