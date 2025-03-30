Россия начала использовать 80-летние грузовики: Forbes указали на большие проблемы в армии РФ

Российские войска начали применять на фронте грузовики ГАЗ-69 –внедорожники, разработанные еще в конце 1940-х годов. Это, очевидно, свидетельствует о серьезной демеханизации российской армии.

Потери российских бронемашин уже превышают 20 тысяч. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

Смотрите также В сети появилось объявление о продаже советского танка Т-10, что "достался от деда"

Россия бросает в бой ГАЗ-69

Как отмечает обозреватель Forbes Дэвид Акс, первый образец ГАЗ-69 был выпущен в 1952 году, а производство завершилось в 1972-м. Сегодня эта 80-летняя конструкция снова появилась на поле боя в Украине.

По словам аналитика, использование устаревших внедорожников является очередным свидетельством прогрессирующей демеханизации российской армии. Потери бронетехники России превысили 20 000 единиц, что больше, например, чем весь транспортный парк британской армии, которая имеет примерно 18 000 машин.

"Теряя гораздо больше бронетехники, чем они могут заменить благодаря новому производству или благодаря изъятию старых машин с долгосрочного хранения, россияне все больше зависят от гражданских транспортных средств не только для логистики на поле боя, но и для прямых атак на украинские позиции", – отмечает Акс.

Однако такие машины чрезвычайно уязвимы к минам, артиллерии и дронов. По данным исследований, гражданские автомобили, фургоны, грузовики и даже гольф-кары сейчас составляют около 70% потерь россиян на фронте.

Это в свою очередь, приводит к росту спроса на еще менее пригодные виды транспорта, например электросамокаты и даже лошади и ослы.

Несмотря на потерю современной бронетехники, Россия все еще имеет численное преимущество в живой силе и технике. Однако отсутствие надлежащего военного транспорта значительно ограничивает возможности наступления.

При определенных обстоятельствах демеханизированные российские полки могут преодолеть и оттеснить украинские бригады. Но в реальности эти опустошенные полки не смогут использовать бреши, образовавшиеся в украинской обороне,

– подытоживает Акс.