Гонят на "убой": к чему Россию приведет тактика "расходных войск"
Россия во время войны против Украины на фоне потерь вынужденно разработала тактику использования своих солдат в качестве дешевого ресурса. Это позволяет оккупантам выявлять позиции украинских военных. Однако эта тактика не дальновидна.
Лоуренс Фридман, почетный профессор военных исследований в Королевском колледже Лондона, в колонке на Comment is Freed проанализировал, как Россия отправляет своих военных на "убой", пишет 24 Канал.
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Какие преимущества дает тактика россиянам
Как пишет военный исследователь, российская тактика использования расходных войск предполагает движение против украинских линий, "одни под действием наркотиков, а другие – под дулом автоматов, с скудными шансами выжить".
Их жертва помогает выявить расположение украинских линий, чтобы их можно было лучше обстреливать артиллерией, а также истощает защитников, чтобы они были менее способны справиться, когда расходные материалы заменяют более профессиональными и лучше оснащенными подразделениями.
– пишет Фридман.
Профессор подчеркивает, что эта тактика может оказаться бездейственной в долгосрочной перспективе. В частности, он напомнил о так называемом "народном ополчении" на Донбассе, которое поддерживается Россией.
Фридман отметил, что боевики с самого начала использовали живую силу как расходный материал, в частности в кровопролитных боях за Северодонецк летом 2022 года.
В итоге так называемое "народное ополчение" понесло катастрофические потери, максимально снизившие боевую ценность пехоты. Из-за соответствующей тактики живыми остались только командиры батальонов, полков и бригад и артиллеристы.
Россия терпит катастрофические потери в Украине
- С начала полномасштабного вторжения Россия несет бешеные потери в живой силе и технике в Украине. Да, по состоянию на 11 февраля в Украине ликвидировано около 136 880 оккупантов.
- Сейчас наибольшие потери Россия терпит на Донбассе, в частности под Бахмутом и Угледаром. Там оккупанты наступают немалыми силами в живой силе.
- Важно отметить, что Россия владеет большим мобилизационным ресурсом. Из-за потерь России в сентябре 2022 пришлось объявить о мобилизации, хотя она также продолжалась тайно.
- Из-за того, что Россия имеет большой мобилизационный ресурс, она может позволить себе наступать большими силами и нести серьезные потери. В то же время тактика Украины полностью противоположна: наши войска пытаются минимизировать потери.