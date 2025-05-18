Россия и КНДР переломили ситуацию на Курщине, однако Силы обороны продолжают операцию, – Генштаб
- Россия при поддержке КНДР смогла переломить ситуацию на Курщине, хотя украинские силы продолжают операцию для защиты приграничных районов.
- Операция на Курщине продолжается более девяти месяцев, во время которой украинские силы контролировали до 1300 квадратных километров российской территории.
- Российские войска уничтожили город Суджа, осуществив беспрецедентное количество авиаударов, и потеряли 63 172 военнослужащих, из которых около 4 тысяч – граждане КНДР.
- ВСУ пытаются предотвратить создание Россией "зоны безопасности" на территории Сумской области.
Россия не без помощи КНДР смогла переломить ситуацию на Курщине. В Генштабе объяснили, что сейчас там происходит, и что операция Сил обороны на территории России дала Украине.
В Курской области погибло или было ранено около 63 тысяч россиян на северокорейцев. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Какова ситуация в Курской области сейчас
Украинские войска все еще присутствуют в Курской области России. Их задача – обеспечить буферную зону на приграничных районах, чтобы уберечь Сумскую и Харьковскую области от нового наступления России.
Курская операция продолжается уже более девяти месяцев, и ее ключевые задачи были успешно выполнены. Впервые за 11 лет войны боевые действия были перенесены на территорию России. На пике операции Силы обороны контролировали до 1300 квадратных километров вражеской территории,
– рассказали в Генштабе.
Россия планировала создать свою "зону безопасности" на территории Сумской области, но ее планы были сорваны. Мир увидел, что Россия не способна обезопасить даже собственные границы.
Кремль был вынужден задействовать в Курской области свои самые боеспособные подразделения. Однако только после привлечения войск КНДР, а в частности их лучше подготовленных спецназовцев, России удалось переломить ситуацию на этом направлении.
Россия смогла получить преимущество в БпЛА, а ее авиация осуществила беспрецедентное количество ударов. 60 – 70% авиаударов в сутки приходилось именно на Курскую область. Российские войска в результате этого почти полностью разрушили город Суджа.
Начиная с 6 августа 2024 года, противник здесь потерял 63 172 военнослужащих убитыми и ранеными, из них около 4 тысяч – граждане КНДР. В плен взято 968 вражеских воинов.
Всего уничтожено или повреждено 5607 единиц вооружения и военной техники России, в частности:
- 199 танков,
- 1045 боевых бронемашин,
- 636 артиллерийских систем,
- 17 РСЗО,
- 15 средств ПВО,
- 1 самолёт,
- 3 вертолета,
- 1567 БПЛА оперативно-тактического уровня,
- 2068 единиц автотранспорта,
- 56 единиц специальной техники.
Сейчас враг не оставляет планов создать "зону безопасности" на территории Сумской области, поэтому операция ВСУ на Курщине имеет стратегическое значение.