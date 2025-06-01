Враг пытается восстановить контроль над Котлиным, – DeepState

Оккупанты пытаются вернуть контроль над селом Котлино в Донецкой области. Впрочем, их ликвидируют как только они проникают в село.

Так, было уничтожено укрытие, что обустроил себе противник в Котлино. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Россияне пытаются вернуть Котлино

Россияне пытаются вернуть под свой контроль Котлино в Донецкой области.

152 ОЕБр публикует кадры уничтожения укрытия противника непосредственно в селе.

Украинские защитники уничтожили укрытие оккупантов в Котлино: смотрите видео

Где расположено Котлино: смотрите на карте

Напомним, Силы беспилотных систем показали эффектные кадры уничтожения переправ и мостов через реку Жеребец на Луганщине. Через нее оккупанты хотят переправить резервы для сил, пытающихся форсировать Оскол.

"Уже длительное время враг восстанавливает переправы сразу после их уничтожения, а бойцы 412 полка Nemesis уничтожают их снова, чтобы замедлить возможности противника продвигаться на Харьковщине, Днепровщине и Донетчине", – отметили в СБС.

Эта водная преграда служит естественным щитом, сдерживая врага от прорыва в направлениях Харьковского и Покровского участков фронта.