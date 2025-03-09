Россияне по газопроводной трубе пытались пролезть в тыл ВСУ на Сумщине

Российские войска попытались применить тактику, подобную той, что использовали в Авдеевке. Тогда они пытались проникнуть в тыл украинских позиций через канализационные трубы.

Детали провальной российской опрации рассказал заместитель председателя Сумского районного совета, командир роты добровольческого формирования территориальной общины города Сумы Владимир Бицак. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир телеканала Киев24.

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Как россияне пытались пролезть через канализационные трубы

По словам Владимира Бицака, оккупанты хотели воспользоваться трубой газопровода Уренгой – Помары – Ужгород, чтобы пройти к позициям ВСУ в Сумской области. Однако украинские защитники были проинформированы о планах врага и ликвидировали около 80 российских военных.

Рашисты надеялись повторить блицкриг, как в Авдеевке, когда они подземными коммуникациями прошли в тыл неожиданно. Благодаря чему также была взята Авдеевка,

– объяснил Бицак.

Как отметил чиновник, диаметр трубы составляет 1,4 метра. 8 марта около сотни российских военных попытались таким способом обойти украинскую оборону.

"Но наши силы были готовы. Выход из трубы был завален, и когда оккупанты появились, около 80 из них были ликвидированы", – добавил он.

Напомним, российские военные прорвались через украинский рубеж обороны южнее Суджи в Курской области, но были разбиты. В Курской области продолжаются ожесточенные бои, ситуация сложная.