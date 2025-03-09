Деталі провальної російської опрації розповів заступник голови Сумської районної ради, командир роти добровольчого формування територіальної громади міста Суми Володимир Біцак. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ефір телеканалу Київ24.

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Як росіяни намагалися пролізти через каналізаційні труби

За словами Володимира Біцака, окупанти хотіли скористатися трубою газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород, щоб пройти до позицій ЗСУ. Проте українські захисники були поінформовані про плани ворога та ліквідували близько 80 російських військових.

Рашисти сподівалися повторити бліцкриг, як в Авдіївці, коли вони підземними комунікаціями пройшли у тил несподівано. Завдяки чому також була взята Авдіївка,

– пояснив Біцак.

Як зазначив посадовець, діаметр труби становить 1,4 метри. 8 березня близько сотні російських військових спробували таким способом обійти українську оборону.

"Але наші сили були готові. Вихід із труби був завалений, і коли окупанти з’явилися, близько 80 із них було ліквідовано", – додав він.

Нагадаємо, російські військові прорвалися через український рубіж оборони південніше Суджі в Курській області, але були розбиті. В Курській області тривають запеклі бої, ситуація складна.