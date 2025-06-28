Силы беспилотных систем уничтожают переправы и мосты оккупантов на Луганщине: эффектное видео
- Украинские военные активно разрушают мосты и переправы на Луганщине, чтобы препятствовать продвижению российских войск.
- Системное уничтожение переправ через реку Жеребец срывает логистику противника и делает невозможным подкрепление в направлениях Харьковщины и Донетчины.
- 412-й полк Nemesis постоянно уничтожает восстановленные переправы, чтобы замедлить продвижение вражеских войск.
Украинские военные активно препятствуют продвижению российских войск на восточном фронте, в частности через уничтожение критической инфраструктуры. Бойцы 412-го полка Nemesis обнародовали кадры, как методично уничтожают мосты и переправы через реку Жеребец.
Река Жеребец простирается по территории Луганщины с севера на юг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 412 полк Nemesis СБС в Facebook.
Смотрите также Зеленский провел Ставку и дал специальные поручения: результат будет заметным для Украины
СБС уничтожают переправы оккупантов на Луганщине
Эта водная преграда служит естественным щитом, сдерживая врага от прорыва в направлениях Харьковского и Покровского участков фронта. Именно поэтому противник не прекращает попыток восстановить сообщение – сразу после разрушения понтонных или временных переправ начинается их новое строительство. Впрочем, украинские защитники продолжают целенаправленно уничтожать любые попытки врага преодолеть барьер.
В подразделении отмечают, что системное разрушение переправ через Жеребец существенно срывает логистику и делает невозможным подкрепление для подразделений, которые пытаются продвинуться из Луганской области, в частности через реку Оскол.
Уже длительное время враг восстанавливает переправы сразу после их уничтожения, а бойцы 412 полка Nemesis уничтожают их снова, чтобы замедлить возможности противника продвигаться на Харьковщине, Днепровщины и Донетчине,
– отметили в СБС.
Силы СБС уничтожают переправы на Луганщине: смотрите видео