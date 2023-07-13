Оккупанты изменили акцент удара под Авдеевкой, продвижение ВСУ: карта боев за 13 июля

Российские оккупанты продолжают наступать на нескольких направлениях на Востоке Украины, однако не имеют успеха. В то же время враг пытается сдержать украинские силы, которые наступают на Юге.

Россия сосредотачивает основные усилия на нескольких направлениях на Востоке Украины. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений.

Силы обороны под обстрелами сдерживают наступление россиян

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе Луганской области. Враг нанес авиаудары возле Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Карта боев в районе Новоселовского

под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Керамика Донецкой области. Враг нанес авиаудар возле Пантелеймоновки Донецкой области. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

Силы обороны отразили атаку в районе Керамика: карта боев

Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиаудар у Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.

Карта боев за Марьинку

противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиаудары возле Золотой Нивы, Макаровки и Ровнополя Донецкой области. Совершил обстрелы нескольких населенных пунктов Донецкой области.

Карта боевых действий в районе Новомихайловки

Силы обороны продвигаются на Юге

враг нанес авиаудары в районах Ступочек, Александро-Шультиного и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Северное и Южное Донецкой области.наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиаудар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Карта боевых действий на Юге Украины

Силы обороны нанесли удары по оккупантам

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.

оперативная обстановка без значительных изменений.противник сохраняет военное присутствие. За сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.