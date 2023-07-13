Оккупанты изменили акцент удара под Авдеевкой, продвижение ВСУ: карта боев за 13 июля
Источник:Генштаб ВСУ
Российские оккупанты продолжают наступать на нескольких направлениях на Востоке Украины, однако не имеют успеха. В то же время враг пытается сдержать украинские силы, которые наступают на Юге.
Россия сосредотачивает основные усилия на нескольких направлениях на Востоке Украины. Речь идет о Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
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На указанных направлениях продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 35 боевых столкновений.
Силы обороны под обстрелами сдерживают наступление россиянНа Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в Новоселовском районе Луганской области. Враг нанес авиаудары возле Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.
Карта боев в районе НовоселовскогоНа Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районах Авдеевки и Керамика Донецкой области. Враг нанес авиаудар возле Пантелеймоновки Донецкой области. В то же время враг совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.
Силы обороны отразили атаку в районе Керамика: карта боевНа Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Враг нанес авиаудар у Красногоровки Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов.
Карта боев за МарьинкуНа Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиаудары возле Золотой Нивы, Макаровки и Ровнополя Донецкой области. Совершил обстрелы нескольких населенных пунктов Донецкой области.
Карта боевых действий в районе НовомихайловкиНа Бахмутском направлении враг нанес авиаудары в районах Ступочек, Александро-Шультиного и Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Александро-Шультино, Дилиевка, Дружба, Северное и Южное Донецкой области.На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиаудар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Купянск, Кисловка Харьковской области.
Силы обороны продвигаются на ЮгеНа Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Враг совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.
В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
Карта боевых действий на Юге УкраиныНа Волынском и Полесском направлениях
Силы обороны нанесли удары по оккупантам
- Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 4 – по зенитно-ракетным комплексам врага.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 16 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 зенитно-ракетных комплекса и 2 станции РЭБ противника.