Россияне наступают на Харьковщине, бои за Бахмут: карта боевых действий по состоянию на 28 мая

Российские оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Востоке, пытаясь захватить Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Однако Силы обороны сдерживают противника и отражают атаки.

Противник, несмотря на потери, продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полного захвата Луганской и Донецкой областей. За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили 21 вражескую атаку.

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Где российские войска наступают

Как и в предыдущие недели, российские оккупационные силы сосредоточены на нескольких направлениях на Востоке Украины. На остальных направлениях враг перешел к обороне.

противник вел наступательные действия недалеко от Масютовки, но не достиг успеха. Оккупанты нанесли авиадар в районе Кисловки Харьковской области. Также россияне обстреляли Харьковскую область из артиллерии и минометов.

Карта боевых действий вокруг Масютовки

за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия западнее Хромово. От вражеских обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов в этом направлении.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении

противник вел наступательные действия в направлении населенных пунктов Северное и Первомайское, но успеха не достиг. Противник нанес авиационный удар по Авдеевке, а также вел огонь из артиллерии.

Карта боев вокруг Авдеевки

наши защитники отразили 14 атак противника в районе города Марьинка. Враг обстрелял Георгиевку и Победу Донецкой области.

Карта боев в Авдеевке

Какая ситуация на других направлениях фронта

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не производил. Россияне вели обстрелы из артиллерии.

в течение суток противник наступательных действий не производил. Россияне вели обстрелы из артиллерии. На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Большая Новоселка.

враг совершил обстрелы населенных пунктов Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Шахтерское и Большая Новоселка. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Россияне на этом направлении наносят авиаудары и ведут обстрелы из артиллерии.

противник продолжает вести оборонительные действия. Россияне на этом направлении наносят авиаудары и ведут обстрелы из артиллерии. На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без значительных изменений. На полигоны Беларуси прибывают определенные подразделения вооруженных сил России для проведения мер боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину.

оперативная обстановка без значительных изменений. На полигоны Беларуси прибывают определенные подразделения вооруженных сил России для проведения мер боевой подготовки перед отправкой на войну в Украину. На Северском и Слобожанском направлениях противник обстрелял приграничья Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

Как Силы обороны отрабатывают по оккупантам

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 4 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также 3 – по его зенитно-ракетным комплексам.

Нашими защитниками за прошедшие сутки были уничтожены 3 вражеских БПЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 2 района сосредоточения вооружения и военной техники, 2 склада боеприпасов и еще один важный военный объект противника.