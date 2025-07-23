Россияне продвинулись на Харьковщине и Донетчине: обновленная карта DeepState
- Россияне продвинулись возле поселка Новоэкономичное в Донецкой области и возле села Зеленый Гай в Харьковской области.
- Аналитики DeepState также уточнили линию соприкосновения возле Редкодуба и Карповки в Донецкой области 23 июля.
Россия продолжает давить на линии фронта. В частности, противник продвинулся сразу возле двух населенных пунктов – в Донецкой и Харьковской областях.
Об этом в среду, 23 июля, рассказали аналитики DeepState, передает 24 Канал. Ресурс обновил карту боевых действий.
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Где продвинулись россияне?
По данным DeepState, в Донецкой области противник продвинулся возле поселка Новоэкономическое, в то же время на Харьковщине – возле села Зелёный Гай.
Кроме того, аналитики уточнили линию соприкосновения у Редкодуба и Карповки, что в Донецкой области.
Ситуация в Донецкой области: смотрите на карте
Ситуация в Харьковской области: смотрите на карте
Напомним, утром 23 июля Генштаб ВСУ отчитывался о 167 боевых столкновений на линии фронта. Больше всего штурмов произошло на Покровском направлении – 74.
Россияне давили в районах Полтавки, Новоторецкого, Новоэкономического, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Звериного, Удачного, Зеленого Угла, Дачного и Алексеевки.