"Шахеды", крылатые ракеты и баллистика: Игнат рассказал, сколько целей сбила ПВО с начала войны

Россия продолжает атаковать Украину. Враг запускает не только ударные беспилотники "Шахеды", но и ракеты.

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, сколько целей сбила украинская ПВО с начала полномасштабного вторжения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

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Что сказал Игнат о работе ПВО во время войны?

По словам начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России украинская противовоздушная оборона сбила около 25 тысяч ударных беспилотников типа "Шахед" и почти 2,5 тысячи крылатых ракет.