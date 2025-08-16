Разница по регионам достаточно существенная. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Хочу жить".

Как изменились выплаты российским контрактникам?

Если раньше единовременные выплаты за подписание контракта в России росли, то в этом году началась обратная тенденция и выплаты сокращают. На фоне растущего дефицита бюджета некоторые регионы их уменьшают почти вдвое, тогда как другие продолжают их увеличивать.

Примеры уменьшения выплат:

Башкортостан: с 1,6 миллиона до 1 миллиона рублей,

ЯНАО: с 3,1 миллиона до 1,9 миллиона,

Белгородская область: с 3 миллионов до лишь 800 тысяч,

Нижегородская область: с 3 миллионов до 1,5 миллиона.

Примеры повышения:

Татарстан: добавили еще 600 тысяч, теперь 3,1 миллиона рублей,

Рязанская область: увеличили сразу на 1 миллион.

Таким образом, стоимость жизни контрактника в России сегодня разнится в разы в зависимости от региона. Как подчеркивают в проекте, получается, что житель Москвы или Санкт-Петербурга оценивается значительно дороже, чем уроженец Якутии, Магадана или Чувашии.

Отдельно отмечается несправедливость в отношении "ветеранов" войны: те, кто месяцами сидел в окопах, часто получили в целом меньше, чем новобранцы сейчас – за одно лишь подписание контракта.