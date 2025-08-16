Різниця за регіонами досить суттєва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Хочу жить".

Як змінилися виплати російським контрактникам?

Якщо раніше одноразові виплати за підписання контракту у Росії зростали, то цього року почалася зворотна тенденція й виплати скорочують. На фоні зростаючого дефіциту бюджету деякі регіони їх зменшують майже удвічі, тоді як інші продовжують їх збільшувати.

Приклади зменшення виплат:

Башкортостан: з 1,6 мільйона до 1 мільйона рублів,

ЯНАО: з 3,1 мільйона до 1,9 мільйона,

Бєлгородська область: з 3 мільйонів до лише 800 тисяч,

Нижньогородська область: з 3 мільйонів до 1,5 мільйона.

Приклади підвищення:

Татарстан: додали ще 600 тисяч, тепер 3,1 мільйона рублів,

Рязанська область: збільшили одразу на 1 мільйон.

Таким чином, вартість життя контрактника в Росії сьогодні різниться в рази залежно від регіону. Як підкреслюють у проєкті, виходить, що мешканець Москви чи Санкт-Петербурга оцінюється значно дорожче, ніж уродженець Якутії, Магадана чи Чувашії.

Окремо наголошується на несправедливості щодо "ветеранів" війни: ті, хто місяцями сидів у окопах, часто отримали загалом менше, ніж новобранці зараз – за одне лише підписання контракту.