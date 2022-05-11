Война в Украине скоро станет непредсказуемой и эскалационной, – разведка США

Разведка США считает, что в ближайшие месяцы война может стать более непредсказуемой и эскалационной.

Амбиции Путина не совпадают с возможностями

Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Гейнс во время выступления в Конгрессе. Она подчеркнула, что Путин столкнулся с несоответствием между амбициями и потенциалом войск России.

Как в Рамштайне: Пентагон собирает новую встречу союзников для оказания помощи Украине

Текущая тенденция увеличивает вероятность того, что президент Путин прибегнет к более радикальным средствам, в частности, по введению военного положения, переориентации промышленного производства или потенциально эскалации военных действий, чтобы найти ресурсы, необходимые для достижения его целей,

– говорится в сообщении.

При этом разведка не считает, что Путин применит ядерное оружие, если не почувствует угрозу существования России.

Путин настроен затягивать войну

В то же время в США считают, что Путни готовится к затяжному конфликту.

Его целью остается не только Донецкая и Луганская области и содержание Херсона. Он хочет получить и сухопутный коридор в оккупированную часть Молдовы,

– считают в разведке США.

Почему России выгодно затягивать войну

Несколько недель назад в Украине ожидали внезапного наступления на Донбассе, мол, оно должно быть сиюминутным и мощным. О "великой битве за Донбасс" говорили и американская, и британская разведки.

Но этого не произошло. Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что Россия пытается истощить ВСУ, чтобы мы не смогли накопить в нужном количестве западную поддержку.

Такая "затяжка" со стороны России спровоцирует не только трудности с контрнаступлением, но и будет истощать нашу экономику и военные силы – это цель россиян.

Войска России отстают от плана

Предварительно в Пентагоне заявили, что наступление России на Донбассе идет совсем не так, как это планировал Путин. Российские войска не достигли целей и, по меньшей мере, на 2 недели отстают от "плана".

Также в американском министерстве обороны сообщили, что у российских военных есть проблемы с пополнением высокоточных боеприпасов.

В последние дни в США не подтверждают значительное продвижение российских военных. Также там не видят признаков того, что в России будет произведена мобилизация и собрано больше сил.

К слову, Палата представителей США приняла законопроект о выделении 40 миллиардов долларов в поддержку Украины . Эти деньги стали первой суммой, которую США выделили Украине после подписания закона о ленд-лизе.

Интересно – реально ли отдельное наступление из Приднестровья: смотрите видео