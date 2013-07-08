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24 Канал Новости Украины Росія атакувала "Шахедами", США відновлять допомогу Україні: хронологія 1231 дня війни
8 июля, 07:33
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Россия атаковала "Шахедами", США возобновят помощь Украине: хронология 1231 дня войны

Ярослав Погончук

Продолжаются 1231 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Враг продолжает терроризировать мирное население и не прекращает попыток оккупировать все больше украинских территорий

О главных событиях на фронте, российских обстрелах, достижениях на международной арене и потерях оккупантов – читайте в материале 24 Канала.

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07:33, 08 июля

Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника достигают:

  • Личного состава – около 1 028 610 (+1 070) человек;
  • танков – 10 995 (+0);
  • боевых бронированных машин – 22 967 (+4);
  • артиллерийских систем – 30 034 (+41);
  • РСЗВ – 1 434 (+2);
  • средств ПВО – 1 192 (+0);
  • самолетов – 421 (+0);
  • вертолетов – 340 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 44 230 (+172);
  • крылатых ракет – 3 439 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54 456 (+86);
  • специальной техники – 3 927 (+0).
07:27, 08 июля

150 тысяч жителей ВОТ Луганщины остаются без питьевой воды

В ОВА сообщили, что во временно захваченных россиянами районах Луганской области из-за аварийного водопровода без питьевой воды остаются 150 тысяч человек.

Речь идет о жителях Кадиевки, Брянки, Зоринска и ряда окрестных сел и поселков, захваченных Россией еще в 2014 году.

В течение 11 лет восстановлению критической инфраструктуры россияне не уделяли никакого внимания.

 

07:11, 08 июля

Суд в России оставил участников дела "третьей Джанкойской группы" в СИЗО

"Крымская солидарность" сообщает, что южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил меру пресечения участникам дела "третьей Джанкойской группы".

Али Мамутов, Нариман Аметов, Вохид Мустафаев и Энвер Халилаев останутся в СИЗО как минимум до 13 октября, Ремзи Куртнезиров - под домашним арестом до той же даты, 
– говорится в сообщении.

07:08, 08 июля

Сколько российских кораблей есть в море на боевом дежурстве

В ВМС рассказали о количестве российских ракетоносителей, которые выведены в море.

Сколько российских кораблей выведено в море:

  • в Черном море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 2 вражеских корабля, из которых 1 является носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет.
07:07, 08 июля

Трамп сообщил, что предоставит Украине "еще немного оружия"

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты должны отправить Украине дополнительное оборонительное оружие.

Мы должны это сделать. Они должны быть в состоянии защитить себя. Они очень сильно пострадали. Мы отправим еще немного оружия - в первую очередь оборонительного,
– заявил Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

07:04, 08 июля

ТЦК могут переформатировать

Представитель Командования Сухопутных войск Виталий Саранцев сообщил, что из-за российских ударов ТЦК, возможно, придется в определенной степени менять формат предоставления услуг.

Среди возможных вариантов:

  • меры рассредоточения военнослужащих;
  • предоставление услуг дистанционно;
  • расширение цифровизации.


 