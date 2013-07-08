Россия атаковала "Шахедами", США возобновят помощь Украине: хронология 1231 дня войны

07:27, 08 июля

В ОВА сообщили, что во временно захваченных россиянами районах Луганской области из-за аварийного водопровода без питьевой воды остаются 150 тысяч человек.

Речь идет о жителях Кадиевки, Брянки, Зоринска и ряда окрестных сел и поселков, захваченных Россией еще в 2014 году.

В течение 11 лет восстановлению критической инфраструктуры россияне не уделяли никакого внимания.