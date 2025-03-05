"Россияне выдыхаются": интенсивность боев на фронте уменьшилась

Несмотря на постоянные штурмы и наступление, российская армия переживает сложные времена. Моральный дух бойцов падает, оккупанты начинают бунты, чтобы не идти воевать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, добавив, что говорится не об одном – двух солдатах, а о сотне. Россияне выдохлись и массово отказываются вступать в бой.

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Почему наступление врага останавливается

Количество боестолкновений на линии фронта значительно уменьшилось. Если сравнить с ноябрем 2024 года по январь 2025, то мы видели примерно 150 – 200 боестолкновений каждый день. Тогда враг существенно продвигался, Украина теряла территории.

Сейчас в сводках Генштаба сообщают, что боестолкновений стало 80 – 90 в сутки. Все равно есть потеря определенных территорий, но темп значительно упал. Это можно объяснить несколькими факторами.

Первый – враг действительно выдохся, морально истощился и не имеет сил для наступления. Второй – у россиян большая проблема с бронетехникой,

– подчеркнул Павел Нарожный.

Мы видим штурмы, но они относительно небольшие. Говорится о 2 – 4 единицах техники. Россияне, обычно, теряют их во время этих штурмов. С артиллерийскими снарядами также могут быть проблемы, в частности с логистикой на отдельные участки фронта.

Единственное, что у них усилилось за последние месяцы – это дроны. Противник вырос в этой сфере примерно на 20%. Другие направления – серьезно истощены.