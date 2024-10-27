Уничтожили танк и повредили "Терминатор": Генштаб рассказал о жестких боях на Покровском направлении

Вышел традиционный вечерний отчет Генштаба на десять вечера 27 октября. На Покровском направлении россияне пытались вклиниться в украинскую оборону 27 раз, а вот на Кураховском атаковали 36 раз.

У Генштабе рассказали о повреждении боевой машины поддержки танков "Терминатор". Ряд боев до сих пор продолжается. А в Нацгвардии показали, как бойцы остановили наступление вражеских БТРов.

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Актуальная ситуация на фронте на вечер 27 октября

В настоящее время произошло 142 боевых столкновения. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Времовском направлениях. За сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный и 66 авиационных ударов (задействовал, в частности, 140 УАБ), использовал для поражения 762 дрона-камикадзе. Осуществил более 3500 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов,

– говорится в заметке.

На Харьковском направлении враг дважды атаковал неподалеку от Волчанска.

На Купянском направлении агрессор в течение дня 20 раз пытался продвинуться к позициям ВСУ неподалеку Кондрашовки, Синьковки, Колесниковки, Кругляковки, Лозовой, Загрызово, Першотравневого и Вишневого. 17 атак противника отражено Силами обороны. Бои продолжаются.

На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз в районах Чернещины, Новомихайловки, Макеевки, Тернов, Заречного, Серебрянки и Григорьевки. До сих пор идут 2 боестолкновения, остальные наши воины остановили.

На Краматорском направлении активность врага с начала суток составила четыре боевых столкновения. Штурмовые действия происходили вблизи Орехово-Васильевки и Предтечино.

На Торецком направлении наши войска отражали 5 атак противника вблизи Торецка, Щербиновки и Нью-Йорка. Все атаки отражены украинскими воинами.

С начала суток враг 27 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Покровском направлении в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Крутой Яр, Вишневое и Селидово. Получили жесткий отпор от наших защитников.

Противник несет значительные потери: по предварительной информации, сегодня наши воины обезвредили на этом направлении 189 оккупантов, 80 из них – безвозвратно. Уничтожен один танк, три автомобиля и столько же артсистем, также повреждены четыре боевые бронированные машины, одна из которых – боевая машина поддержки танков "Терминатор",

– акцентировали в Генштабе.

На Кураховском направлении враг 36 раз атаковал наши позиции. Наибольшую активность проявлял в районе Новоселидовки, Новодмитровки, Кураховки, Максимильяновки, Антоновки, Курахово и Катериновки, где украинские защитники отбили 32 атаки, 4 боестолкновения продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отбили 5 атак противника вблизи Новоукраинки и Богоявленки, еще 3 штурма продолжаются до сих пор.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций, где в течение суток было осуществлено 3 неудачных штурма позиций украинских воинов.