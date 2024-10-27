У Генштабі розповіли про пошкодження бойової машини підтримки танків "Термінатор". Низка боїв досі триває. А в Нацгвардії показали, як бійці зупинили наступ ворожих БТРів.

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Актуальна ситуація на фронті на вечір 27 жовтня

На даний час відбулося 142 бойові зіткнення. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп'янському, Лиманському та Времівському напрямках. За сьогодні противник завдав по території України один ракетний та 66 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, 140 КАБ), використав для ураження 762 дрони-камікадзе. Здійснив понад 3500 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів,

– ідеться в дописі.

На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік Вовчанська.

На Куп'янському напрямку агресор протягом дня 20 разів намагався просунутися до позицій ЗСУ неподалік Кіндрашівки, Синьківки, Колісниківки, Кругляківки, Лозової, Загризового, Першотравневого та Вишневого. 17 атак противника відбито Силами оборони. Бої продовжуються.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів у районах Чернещини, Новомихайлівки, Макіївки, Тернів, Зарічного, Серебрянки та Григорівки. Досі точиться 2 боєзіткнення, решту наші воїни зупинили.

На Краматорському напрямку активність ворога з початку доби склала чотири бойові зіткнення. Штурмові дії відбувались поблизу Оріхово-Василівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку наші війська відбивали 5 атак противника поблизу Торецька, Щербинівки та Нью-Йорка. Всі атаки відбиті українськими воїнами.

Від початку доби ворог 27 разів намагався вклинитися в нашу оборону на Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Крутий Яр, Вишневе та Селидове. Отримали жорстку відсіч від наших захисників.

Противник зазнає значних втрат: за попередньою інформацією, сьогодні наші воїни знешкодили на цьому напрямку 189 окупантів, 80 з них – безповоротно. Знищено один танк, три автомобілі та стільки ж артсистем, також пошкоджено чотири бойові броньовані машини, одна з яких – бойова машина підтримки танків "Термінатор",

– акцентували в Генштабі.

На Курахівському напрямку ворог 36 разів атакував наші позиції. Найбільшу активність проявляв у районі Новоселидівки, Новодмитрівки, Курахівки, Максимільянівки, Антонівки, Курахового та Катеринівки, де українські захисники відбили 32 атаки, 4 боєзіткнення тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбили 5 атак противника поблизу Новоукраїнки та Богоявленки, ще 3 штурми тривають дотепер.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій, де протягом доби було здійснено 3 невдалі штурми позицій українських воїнів.