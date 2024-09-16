Подлизался к Путину и Си: президент Казахстана выдал циничное заявление о войне в Украине

Канцлер Германии прибыл в Казахстан с официальным визитом. Одной из тем разговора Олафа Шольца и Касыма-Жомарта Токаева стали боевые действия в Украине.

Глава Казахстана решил поделиться тем, как он видит урегулирование военного конфликта в Украине. Его заявление стало своеобразным отголоском выступления Путина на Восточном экономическом форуме. Тогда диктатор говорил о возможных мирных переговорах с Украиной на Стамбульских условиях.

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Лавировал между Россией и Китаем

Во время общения с Шольцем Токаев назвал Россию "непобедимой" в военном плане. Он отметил, что, мол, дальнейшая эскалация войны приведет к непоправимым последствиям для всего человечества и прежде всего для всех стран, которые непосредственно вовлечены в российско-украинский конфликт.

После президент погрустил о том, что хороший шанс на перемирие был упущен, когда Украина отказалась заключать Стамбульское соглашение в 2022 году.

В то же время Токаев отметил, что якобы еще не поздно "выпить мировую". По его мнению, следует тщательно рассмотреть все мирные инициативы различных государств, остановить военные действия, а затем перейти к обсуждению территориальных вопросов.

На наш взгляд, мирный план Китая и Бразилии заслуживает поддержки. Руководители государств приходят и уходят, а народы, тем более соседние народы должны жить в мире и взаимопонимании,

– заявил политик.

Отдельно он добавил, что с Россией Казахстан имеет сотрудничество в рамках стратегического партнерства и союзничества, и одновременно с "неподдельной симпатией" относится к украинскому народу.

К слову, президент Зеленский недавно разгромил китайско-бразильский план.