У россиян серьезные проблемы: военный эксперт оценил резервы врага

российская армия потеряла более 40 тысяч своих солдат и сотни единиц техники. Поэтому вражеское войско – деморализовано, особенно из-за проблем с резервами.

Об этом в эфире 24 канала сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Более того, ВСУ ежедневно помогают оккупантам избавиться от их хлама. Так, они потеряли почти 50% своего личного состава, привлеченного к полномасштабной войне против Украины.

Внимание Возможность перебросить технику в Херсон еще остается, россияне знают места, – активист

По его словам, сейчас у россиян действительно есть серьезные проблемы с ресурсами. Дело в том, что тем российским подразделениям, которые присутствуют, все чаще начинают обещать ротацию – они несут потери, а моральное состояние низкое. Однако они не успевают собрать достаточно сил для этого.

Что интересно, например, есть информация, что сейчас будут отправлять воевать уже и регулярные силы полиции, даже тех, кто вышел на пенсию,

– отметил Мусиенко.

И добавил, что парадокс ситуации заключается в том, что россия кичится якобы огромным мобилизационным потенциалом, однако реально это не так. Сейчас эти резервы пытаются собирать по всей стране.

Кроме того, некоторые военные отказываются ехать воевать. И не потому, что они вдруг осознали, какие преступления совершает их армия против украинцев. Главная причина – они боятся погибнуть и жалуются на невыплаченные деньги и "плохие сухпайки", добавил специалист.

Мусиенко оценил резервы врага: смотрите видео

Потери оккупантов

Заметим, что ВСУ ликвидировали уже более 40 тысяч россиян. В целом от 24 февраля общие потери россии в войне против Украины составили:

личного состава – 40 070 (+200) человек ликвидировано;

танков – 1738 (+1) единиц;

боевых бронированных машин – 3971 (+12) единица;

артиллерийских систем – 883 (+3) единицы;

РСЗО – 258 единиц и многое другое.

Проблемы с логистикой через Антоновский мост

Вечером 26 июля ВСУ нанесли мощные удары по Антоновскому мосту в Херсоне. Он служит переправой, соединяющей Херсон с оккупированными частями Левобережья.

В результате атаки украинских военных Антоновский мост получил значительные повреждения. Поэтому оккупанты могут иметь большие проблемы с логистикой, ведь именно через этот мост враг мог обеспечивать или вообще вывести свои войска с захваченной территории к западу от реки Днепр.

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